Bakanlık resmen duyurdu: Burs başvuruları başladı

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yazılı olarak duyurulan gelişmeye göre 2026-2027 akademik yılı için burs programının duyurusu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı için başvurular 4 Kasım'a kadar devam ediyor. Katılım Öncesi AB Mali Yardımı (IPA) kapsamında finanse edilen programla, 2026-2027 akademik yılında yaklaşık 150 Türk vatandaşına AB üyesi ülkelerde lisansüstü eğitim imkanı sağlanacak.

7 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Program kapsamında toplam 7 milyon euro tahsis edilecek. Bursiyerler, AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 3, en fazla 12 ay süreyle akademik çalışma yapma imkânı bulacak.

Programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilecek.

DETAYLI BİLGİLER İNTERNET SİTESİNDE

Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda uzman insan kaynağının geliştirilmesini amaçlayan programdan bugüne kadar 3 binden fazla Türk vatandaşı faydalandı.

Programa ilişkin detaylı bilgiye Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve Jean Monnet Burs Programı'nın internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

