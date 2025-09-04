Bakanlık resmen duyurdu: Burs başvuruları başladı

Bakanlık resmen duyurdu: Burs başvuruları başladı
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, 2026-2027 akademik yılı için Jean Monnet Burs Programı başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 4 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yazılı olarak duyurulan gelişmeye göre 2026-2027 akademik yılı için burs programının duyurusu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı için başvurular 4 Kasım'a kadar devam ediyor. Katılım Öncesi AB Mali Yardımı (IPA) kapsamında finanse edilen programla, 2026-2027 akademik yılında yaklaşık 150 Türk vatandaşına AB üyesi ülkelerde lisansüstü eğitim imkanı sağlanacak.

7 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Program kapsamında toplam 7 milyon euro tahsis edilecek. Bursiyerler, AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 3, en fazla 12 ay süreyle akademik çalışma yapma imkânı bulacak.

Programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilecek.

DETAYLI BİLGİLER İNTERNET SİTESİNDE

Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda uzman insan kaynağının geliştirilmesini amaçlayan programdan bugüne kadar 3 binden fazla Türk vatandaşı faydalandı.

Programa ilişkin detaylı bilgiye Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve Jean Monnet Burs Programı'nın internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

Harvard Üniversitesi'nden büyük bursHarvard Üniversitesi'nden büyük burs

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Dünya
Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2200'e çıktı
Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2200'e çıktı
Türkiye’de de çöken Google’a dev ceza
Türkiye’de de çöken Google’a dev ceza