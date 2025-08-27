Bankalardan yeni güncelleme: Emekliler 21 bin TL alacak

Milyonlarca emekli, Temmuz zamlarının maaşlara yansımasının ardından bankaların sunduğu yeni promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor.

Emekli maaşını kendi bankasına taşımak isteyenlere cazip ödemeler ve ekstra fırsatlar sunan bankalar arasında rekabet giderek kızışıyor.

Emekliler, maaşlarını belirli bir süre aynı bankada tutmaları karşılığında alacakları promosyon ödemelerini merak ediyor. Özel ve kamu bankalarının sunduğu promosyon tutarları ise farklılıklar gösteriyor.

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

- GARANTİ BBVA

Emekli maaşı,

10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

Emekli promosyon avantajından 25 Temmuz - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabiliyor.

- İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

- HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

- VAKIFBANK

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.

- ZİRAAT BANKASI

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.-TL,

10.000.-TL - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.-TL,

15.000.-TL - 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.-TL,

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.-TL

- TEB

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.

2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.