Balık çeşitleri tezgahları süslüyor: İşte mezgit, istavrit, hamsi ve levrek fiyatı...

Balık çeşitleri tezgahları süslüyor: İşte mezgit, istavrit, hamsi ve levrek fiyatı...
Yayınlanma:
Trabzon'da hafta sonu tezgahları süsleyen mezgitin kilogramı 150, istavritin ise 100 liradan satılıyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında istavrit ve mezgitin yanı sıra barbun, levrek, somon, çipura, kefal, çinakop, palamut ve hamsi satışa sunuluyor.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, sezonun ilk haftasının hareketli geçtiğini söyledi.

İlerleyen zamanlarda ürün çeşitliliği ve miktarının artacağını dile getiren Çoğalmış, "Genelde tüm balıklar az da olsa çıkıyor. 150 lira mezgit, 100 lira istavrit, 250 lira hamsi, somon 250 liradan 200 liraya düştü. Levrek 450 liradan 400'e düştü. Şu an tek beklentimiz hamsi. Göstergelere göre de bu sene hamsi bol olacak." dedi.

İbrahim Usta da sezon hareketliliğinden memnun olduklarına işaret ederek, Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsinin 3 gündür tezgahlarda yerini almaya başladığını belirtti.

Fiyatların geçen yıl ile aynı olduğunu ifade eden Usta, "İstavrit geçen sene de 100 liraydı, bu sene de 100 lira. Hamsinin fiyatı da yavaş yavaş düşer. Hamsi bolluğu olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Asiye Kadı da fiyatların uygun olduğuna dikkati çekerek, balık tüketimine önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak:AA

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Ekonomi
Milyarder yatırımcı en büyük hatasını açıkladı!
Milyarder yatırımcı en büyük hatasını açıkladı!
Salgın vurdu ABD Türkiye'den milyonlarca yumurta aldı
Salgın vurdu ABD Türkiye'den milyonlarca yumurta aldı
Elazığ'da grev rahatsızlığı: Eti Krom belediyeyi şikayet etti
Elazığ'da grev rahatsızlığı: Eti Krom belediyeyi şikayet etti