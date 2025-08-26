Bakanlıktan şap açıklaması: 24 ilde hayvan pazarı açıldı

Bakanlıktan şap açıklaması: 24 ilde hayvan pazarı açıldı
Yayınlanma:
Son dakika... Şap hastalığı nedeni ile Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatılırken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık aşılamanın sonuç verdiğini ve hayvan pazarının açıldığı il sayısının 24'e çıktığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez 1965 yılından bu yana tespit edilen şap hastalığı serotipi SAT-1’e karşı, kısa sürede etkili bir aşının geliştirildiğini duyurdu. Hastalığın kontrol altına alınabilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında hayvan hareketlerine kısıtlamalar getirilmiş, hayvan pazarları geçici olarak kapatılmıştı.

AŞILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bakanlığın açıklamasına göre, Şap Enstitüsü tarafından şimdiye dek 12 milyon 450 bin doz aşı sahaya sevk edildi. Bu sayının, ağustos ayı sonuna kadar 13 milyon 750 bine ulaşması hedefleniyor. Aşılama oranlarının yüzde 85'in üzerine çıkmasıyla birlikte, bazı illerde hayvan pazarları yeniden hizmet vermeye başladı.

İlk aşamada Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarlarının faaliyetlerine tekrar izin verildi.

17 İLDE DAHA PAZARLAR AÇILDI

Aşılama oranının yüksek seviyelere ulaştığı yeni illerde de kısıtlamalar kaldırıldı. Son olarak Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerinde de hayvan pazarları yeniden açıldı. Böylece hayvan pazarlarının tekrar faaliyete geçtiği il sayısı 24'e ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, aşılamadaki başarı oranının artmasıyla birlikte, diğer illerde de hayvan pazarlarının aşamalı olarak açılmaya devam edeceğini belirtti.

AŞI İDDİALARINA YANIT

Bakanlık açıklamasında, bazı çevrelerce ortaya atılan "şap aşısının hastalık yaydığı", "etkili olmadığı", "et ve süt fiyatlarını artıracağı" ve "kırmızı ette arz sıkıntısı yaşanacağı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

