Bakanlıktan devasa ceza! Duyan korkar yapmaz!

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk on aylık periyodunda gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Ocak-Ekim döneminde toplamda 470 bin firma ve 31,6 milyon ürün mercek altına alınırken, Bakanlık birimleri tarafından kesilen cezaların toplamı 2,4 milyar lirayı buldu. Rekabet Kurumu cezaları da eklendiğinde toplam tutar 14 milyar TL'yi aşıyor.

Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!

Bakanlığa bağlı İç Ticaret Denetim birimleri tarafından yürütülen saha çalışmalarında, 469 bin 998 işletmenin faaliyetleri didik didik edildi. Fiyat etiketlerinden haksız fiyat artışlarına, indirimli satışlardan ürün güvenliğine kadar pek çok başlıkta yapılan kontroller neticesinde, mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen 37 bin 517 işletmeye toplam 2 milyar 383 milyon TL idari para cezası uygulandı.

TÜKETİCİYİ KORUMAK İÇİN 571 MİLYON TL CEZA

Aynı dönem içerisinde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Gerçekleştirilen 2025 adet denetim sonucunda, kuralları ihlal eden 142 firmaya 571 milyon TL tutarında ceza kesildi. Böylelikle Bakanlık birimlerince yılın ilk 10 ayında uygulanan yaptırımların toplamı, söz konusu kalemlerle birlikte 2,4 milyar TL seviyelerine ulaştı.

Denetimlerin odak noktasında; aldatıcı reklamlar, satış sonrası hizmetlerdeki aksaklıklar ve fahiş fiyat uygulamaları yer aldı.

REKABET KURUMU'NDAN REKOR YAPTIRIMLAR

Piyasa hakimiyetini kötüye kullanan ve rekabet koşullarını ihlal eden firmalara karşı Rekabet Kurumu da yaptırımlarını ağırlaştırdı. 2024 yılı genelinde 223 firmaya 7,7 milyar TL ceza kesen Kurum, 2025'in ilk 10 ayında bu rakamı çoktan geride bıraktı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde 196 firmaya toplam 11,4 milyar TL idari para cezası uygulandı. Cezaların hedefinde ise ağırlıklı olarak zincir marketler, otomotiv devleri, beyaz eşya üreticileri, gıda şirketleri ve dijital platformlar yer aldı.

Böylece Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu'nun toplam kestiği ceza tutarı 14 milyar TL barajını aşmış oldu.