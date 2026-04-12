Bakanlık yüzlerce araca el koydu! Piyasa değeri 280 milyon lira

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 280 milyon 533 bin lira olan 233 araca el konulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu sınır kapıları ve limanlarda yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen çok sayıda araca el konulduğu aktarıldı.

Bu kapsamda, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda 233 aracın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu araçların piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin lira olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda el konulan araçların 104'ü otomobil, 48'i tır, 56'sı çeşitli vasıta, 25'i iş makinası olarak kayıtlara geçmiştir." ifadesi kullanıldı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE EKONOMİK GÜVENLİK VURGUSU

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonların, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve kamu düzeninin korunması açısından önemli rol oynadığına işaret edildi.

Yapılan çalışmalarla kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkin bir mücadele ortaya konulduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizin ekonomik güvenliğinin sağlanması, yasal ticaretin korunması ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

