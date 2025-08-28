Bakanlık çalışanları greve gidiyor

Yayınlanma:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan yaklaşık 10 bin çalışan yarın greve gidiyor. Örgütlü sendika Koop-İş Sendikası, bakanlığın toplu iş sözleşmesi zammını uygulamadığını belirtti.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, 29 Ağustos'ta ülke genelindeki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 1003 vakıfta grev başlayacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında (SYDV) çalışan yaklaşık 10 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine Koop-İş Sendikası, geçtiğimiz günlerde 29 Ağustos 2025 Cuma günü grev kararı aldığını duyurmuştu.

TOPLU SÖZLEŞMEDE UZLAŞI SAĞLANAMADI

TÜRK-İŞ ile hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü doğrultusunda başlayan görüşmelerde, Koop-İş Sendikası ile işveren tarafı arasında anlaşmaya varılamadı. 2003 yılından itibaren sendikal örgütlülüğe kavuşan ve 2018’den bu yana kamu protokolü kapsamında sözleşmeler imzalayan SYDV işçilerine bu yıl memurlar için geçerli olan zam oranının teklif edilmesi, süreci tıkadı.

KAMU İŞÇİLERİNİN DIŞINDA TUTULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu teklifin, 600 bin kamu işçisini kapsayan protokolün dışında bırakılması anlamına geldiğini belirten sendika, bunun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Grev kararına ilişkin KOOP-İŞ'ten şu açıklama yapıldı:

"Kamu Çerçeve Protokolüne rağmen bu protokolle elde edilen zammı iş yerlerimizde uygulamak istemeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uzlaşmaz tutumunu protesto ediyoruz"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

