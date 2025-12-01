Bakan Işıkhan Türk-iş Başkanı Atalay ile görüştü

Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte gözler asgari ücrete yapılacak olan zamma çevrilmiş durumda.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kala komisyonun yapısı da tartışılmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-iş Başkanı Ergün Atalay bir araya gelerek asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü.

IŞIKHAN ÖNERİSİNİ SUNDU

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre görüşmede Atalay, komisyonun yapısında bir değişiklik olmazsa toplantılara katılmayacaklarını söyledi.

Işıkhan ise, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay’a sundu.

Komisyon, tarafları temsilen 5'er kişi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU YARIN TOPLANACAK

Türk-İş Başkanlar Kurulu yarın saat 10’da toplanarak bu öneriyi değerlendirecek.

Öneri, TÜRK-İŞ tarafından kabul edilirse hükümetin tespit komisyonundaki temsilci sayısı beşten bire düşecek.

TÜRK-İŞ öneriyi kabul etmemesi ve asgari ücret görüşmelerine katılmaması durumunda toplantı masasında sadece işveren ve hükümeti temsil eden 10 üye olacak.

Öte yandan komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla zam oranına karar verebiliyor