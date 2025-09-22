Bakan açıkladı: Erken emeklilik geliyor!

Bağ-Kur’lu esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e indirilmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan tarih açıklaması geldi.

20 YILDA EMEKLİLİK HAKKI

Bakan Işıkhan, prim gün sayısındaki düşüşün Bağ-Kur’lu esnafın 25 yıl yerine 20 yılda emekli olmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

BağKur'lulara verilen sözler tutulmadı!

“Bu düzenleme Cumhurbaşkanımızın seçim vaadiydi ve bizim için talimat niteliğinde” diyen Işıkhan, Maliye Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“2028’DEN ÖNCE MÜJDEYİ VERMEK İSTİYORUZ”

Bakan, açıklamasında “2028 yılı gelmeden bu müjdeyi esnafımıza sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Düzenlemenin kapsamına dair de değerlendirmede bulunan Işıkhan, “Küçük esnaf mı yoksa tüm Bağ-Kur’lular mı kapsama dahil edilecek, bunun kararını vermemiz gerekiyor” dedi.

CHP'li Akbulut: Esnafımız, Bağkur primini ödeyemiyor

2026’DA SOMUT ADIMLAR BEKLENİYOR

Ensonhaber’e konuşan Bakan Işıkhan, prim ödeme konusunda Bağ-Kur’luların zorlandığını ve tahsilat oranlarının SSK’ya kıyasla düşük olduğunu vurguladı. Çalışmanın 2026 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde netleşmesini hedeflediklerini dile getirdi.

TESK’TEN DESTEK GELDİ

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise daha önce yaptığı açıklamada, prim günlerini tamamlayıp yaşı bekleyen esnafın sadece sağlık primini ödemesi gerektiğini söylemiş ve düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmişti.

SSK VE BAĞ-KUR FARKI

Mevcut sistemde SSK’lılar 7 bin 200 gün primle emekli olabilirken, Bağ-Kur’lular için bu süre 9 bin gün. Bu fark, esnafın yaklaşık 5 yıl daha fazla prim ödemesi anlamına geliyor. Bu nedenle pek çok Bağ-Kur’lu, emeklilik öncesinde SSK’ya geçiş yaparak bu farkı kapatmaya çalışıyor.