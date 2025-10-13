Ayakkabı devi iflas yolunda

Türkiye’nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura, isim değişikliğine gitmesine rağmen ekonomik sıkıntılardan kurtulamadı. Şirket, HK Kundura adıyla sürdürdüğü faaliyetlerinde mali darboğazı aşamayınca konkordato başvurusunda bulundu.

Ünlü ayakkabı markası bin 200 çalışanını işten çıkardı

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, ayakkabı devinin başvurusunu değerlendirerek firmaya geçici mühlet kararı verdi.

Daha önce temmuz ayında verilen üç aylık geçici mühlet süresinin ardından, şirkete iki ay daha iflas koruma izni tanındı. Bir sonraki duruşmanın Aralık 2025’te yapılacağı bildirildi.

2018’DE DE KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Çeşitli illerde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018 yılında yaşadığı mali kriz nedeniyle de konkordato ilan etmişti. O dönemde mahkeme, şirkete yönelik yeni haciz işlemlerini durdurmuştu.

MALİ YAPISINI DÜZELTMİŞTİ AMA...

Şirket, 2023 yılının Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını yeniden düzenlemişti. Ancak kısa sürede yeniden finansal sıkıntıya giren marka, bu kez yeni ismiyle iflas koruma talebinde bulundu.

1948’DE KÜÇÜK BİR ATÖLYEDE KURULMUŞTU

Türkiye ayakkabı sektörünün en köklü markalarından biri olan Yeşil Kundura’nın temelleri 1948 yılında, Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atılmıştı. Uzun yıllar boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş bir müşteri kitlesine ulaşan marka, son yıllarda yaşadığı ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zorluk yaşamaya devam ediyor.