Avrupa’da perakende alarmı: Dijital rekabet binlerce şirketi çökertti

İflas sayısındaki artış eğilimi yavaşlıyor, ancak yıllık bazda hala önemli oranlarda gerçekleşiyor. Perakendeciler, dijital dönüşüm ve çevrimiçi pazardaki rekabetin zorluklarıyla karşı karşıya.

Kredi sigorta şirketi Allianz Trade'in perşembe günü açıkladığı verilere göre, Almanya'nın perakende sektöründe geçen yıl son on yılın en yüksek iflas sayısı kaydedildi ve Alman ekonomisi zor bir dönemden geçiyor.

ekonomi-kriz.jpg

Ağustos 2024 ile geçen Ağustos ayı arasında, ayakkabı zinciri Görtz, moda evi Gerry Weber ve erkek giyim perakendecisi Wormland dahil olmak üzere 2.490 perakende şirketi iflas başvurusunda bulundu. Moda zinciri Esprit, bu yılın başlarında iflas nedeniyle tüm mağazalarını kapatırken, iç mekan perakendecisi Depot ve indirim mağazası Cody de ağlarını önemli ölçüde küçülttü.

Allianz şirketinin analisti Guillaume Dejan, iç perakende pazarındaki konsolidasyonun devam edeceğini ancak daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini tahmin ediyor ve bu yavaşlama eğiliminin son aylarda belirginleştiğini ekliyor. Örneğin, Ağustos ayında iflas sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 artarken, Ağustos 2024'te bu artış yüzde 20 oldu.

KRİZDEN EN ÇOK ETKİLENENLER

faturalar2.webp

Ekonomistler, iflaslardaki bu yavaşlamayı biraz daha elverişli iş beklentilerine bağlıyor. Perakende sektörü, Avrupa'da krizden en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor ancak uluslararası karşılaştırmalar bir umut ışığı sunuyor. Allianz'ın verilerine göre, Hollanda, Büyük Britanya, Fransa, Norveç ve Danimarka'da iflasların yayılması yavaşladı.

Dejan, perakendecilerin pandemi krizi nedeniyle başlatmak zorunda kaldıkları iş modellerinin yeniden yapılandırılmasıyla hâlâ mücadele ettiklerine dikkat çekti. Çevrimiçi pazardaki artan rekabet baskısıyla başa çıkmak için perakendecilerin dijital satış kanallarını ve modern teknolojiyi genişletmeye büyük yatırımlar yapmaları gerekecek, ancak küçük işletmelerin bunu karşılayacak gücü pek yok.

