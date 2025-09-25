Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye tahminini değiştirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüsünde değişikliğe gitti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yayımladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye için büyüme tahminlerini revize etti

REVİZYONUN NEDENLERİ

EBRD’nin Mayıs 2025’te paylaştığı tahmine kıyasla, 2025 yılı büyüme beklentisi 0,3 puan, 2026 öngörüsü ise 0,7 puan artırıldı. Revizyonda; Suriye ve Kafkasya’daki tansiyonun düşmesi, AB ile iş birliğinin artması ve inşaat, lojistik ile savunma sanayilerinde yaşanan olumlu gelişmeler etkili oldu.

Bununla birlikte, raporda küresel finansman koşullarındaki sıkılık ve risk algısındaki dalgalanmalar Türkiye açısından temel riskler arasında gösterildi.

BÖLGESEL BÜYÜME BEKLENTİSİ DE YÜKSELTİLDİ

2023/09/08/banka-faiz.jpg

Bankanın faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan bölgesel büyüme tahmini de 0,1 puan yükseltilerek yüzde 3,1’e çıkarıldı. EBRD, 2026 yılı için bölgesel büyümenin yüzde 3,3 olacağını öngörüyor. Bu revizyonda; jeopolitik risklerin hafiflemesi, Çin’in ihracat pazarlarında artan rekabeti ve mali alanın sınırlı olması gibi faktörlerin rol oynadığı belirtildi.

TÜRKİYE’DEKİ EBRD YATIRIMLARI

Rapora göre, EBRD’nin Türkiye’deki toplam yatırımları 22,4 milyar euroyu aşarken, mevcut yatırım portföyü yaklaşık 8 milyar euro seviyesinde bulunuyor.

OECD DE TAHMİNLERİNİ YÜKSELTMİŞTİ

EBRD’nin güncellemesi öncesinde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) da Türkiye’ye yönelik beklentilerini revize etmişti. OECD, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 3,2’ye yükseltirken, enflasyon beklentisini yüzde 31,4’ten yüzde 33,5’e çıkardı. 2026 yılına ilişkin projeksiyonlarda ise büyüme yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye düşürülürken, enflasyon tahmini yüzde 18,5’ten yüzde 19,2’ye revize edildi.

