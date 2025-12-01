ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş

ATM’lerde yanlış girilen şifre, miktar veya IBAN gibi bilgileri düzeltmeyi sağlayan sarı tuş, kullanıcıya işlemlerini geri alma ve hatalarını düzeltme imkânı sunarak süreci daha güvenli ve kontrollü hale getiriyor.

Girilen rakamlarda bir hata yapıldığında, işlemi tamamen iptal etmeye gerek kalmadan sadece hatalı rakamı silip düzeltmek bu tuş sayesinde mümkün oluyor.

SARI TUŞUN GÜVENLİK FONKSİYONU

Güvenlik uzmanları, ATM’lerdeki sarı tuşun sadece işlem kolaylığı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda şifre girerken hata yapan kullanıcıların panik yapmadan yalnızca yanlış karakteri silebilmesine olanak tanıyarak, başkalarının şifreyi görüp kopyaladığı “omuz sörfü” gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı ek bir güvenlik sağladığını vurguluyor.

Çünkü işlemi iptal etmeden düzeltmek, şüpheli davranış sergilemeden işlemi tamamlama imkanı veriyor.

ATM tasarım uzmanları, sarı rengin insan gözü tarafından en kolay ayırt edilebilen renklerden biri olduğunu belirtiyor. Bu yüzden kullanıcıların dikkatini çekmesi gereken tuşlarda özellikle sarı renk tercih edilmiş.

Görme engelli bireylerin dahi kolayca fark edebileceği şekilde tasarlanan bu özel tuş, işlemlerin herkes için daha erişilebilir olmasını sağlıyor.

HIZ VE MEMNUNİYET ARTIRIYOR

Bankalar, sarı tuşun bilinçli kullanımının, işlemlerin daha hızlı tamamlanmasını sağladığını ve kullanıcı memnuniyetini artırdığını vurguluyor.

KULLANICI DENEYİMİNDE KRİTİK BİR DETAY

Ayrıca ATM arızalarının önemli bir kısmı, hatalı tuşlama nedeniyle iptal edilen işlemlerden kaynaklanıyor. Sarı tuşun bilinçli kullanımı bu arızaları da azaltabilir.

ATM’lerdeki sarı silme tuşu, günlük kullanımda çoğu zaman fark edilmese de, hem kullanıcı deneyimini kolaylaştıran hem de güvenliği artıran kritik bir işlev üstleniyor. Bu küçük detay, bankacılık teknolojisinin kullanıcı odaklı gelişiminde önemli bir adımı temsil ediyor.