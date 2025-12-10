Asgari ücreti bilen banka net rakam verdi: Komisyondan önce açıkladı

Asgari ücreti belirleyecek komisyonun toplantısına az bir süre kala milyonlarca vatandaş olumlu haber almak için bekleyişe geçti. Uzmanlar ekonomik veriler ve siyasi süreçler üzerinden tek tek değerlendirmelerini paylaşarak merakla beklenen zam oranı için tahminlerini açıklamaya devam ediyor.

Emekli ve asgari ücretli sıkın dişinizi! 21 gün sonra aylık geliriniz 63 bin lira olacak

İktidarın yılda bir kez yapılması yönünde karar verilmesiyle çok daha kritik hale gelen asgari ücret için uzmanlar gibi finans kuruluşları da tahminlerini açıklamayı sürdürüyor. Bankacılık devi JPMorgan da Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporuyla yeni asgari ücret için beklediği rakamı verdi.

ASGARİ ÜCRETİ BİLEN BANKA NET RAKAM VERDİ

Geçtiğimiz yıl sonunda asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammı bilen JPMorgan, Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunu yayımladı. 2025 yılında yavaşlayan gelirler ve marj baskısı nedeniyle reel kazançların ortalama yüzde 20 düştüğü aktarıldı.

Bankacılık devi asgari ücrette yüzde 25’lik artış beklediğini açıkladı.

JPMorgan, bunun 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olduğunu ve piyasalar için önemli bir katalizör olduğunu belirtti. JPMorgan'ın tahminine göre 2026 yılında asgari ücret 27 bin 630 TL olması bekleniyor.

KOMİSYONDAN ÖNCE AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

Böylece asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak ödenen asgari ücret nihai kararın verileceği komisyon toplantısı ile belirlenecek.