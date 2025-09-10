Araştırma ortaya çıkardı: Türkiye'de tasarruf böyle yapıldı

ING Türkiye’nin 2025 yılı ikinci çeyrek tasarruf araştırması, Türkiye’de tasarruf sahipliği oranının yüzde 54 seviyesinde olduğunu ortaya koydu. Gençlerin tasarrufa yönelimi artarken, en çok tercih edilen birikim aracı yine yastık altı altın oldu.

TASARRUF SAHİPLİĞİ YÜZDE 54 SEVİYESİNDE

ING Türkiye tarafından NielsenIQ iş birliğiyle yürütülen “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın 2025 ikinci çeyrek verilerine göre, tasarrufa sahip bireylerin oranı yüzde 54 olarak ölçüldü.

Bu oran, son dört çeyrektir benzer seviyelerde seyrediyor ve ülke genelinde her iki kişiden birinin tasarruf yaptığını gösteriyor.

GENÇLERİN TASARRUF EĞİLİMİ YENİDEN YÜKSELİŞTE

18-24 yaş aralığındaki gençlerde iki çeyrektir devam eden düşüş eğilimi sona erdi. Bu yaş grubundaki tasarruf sahipliği oranı, bir önceki çeyreğe kıyasla 5 puan artarak yüzde 37’ye çıktı.

Tasarrufu olmayan yüzde 46’lık kesim içinde ise, yakın zamanda birikim yapmayı planlayanların oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Özellikle gençlerde bu oran dikkat çekti; 18-24 yaş grubunda gelecekte tasarruf yapmayı düşünenlerin oranı yüzde 38’e ulaştı. Bu da genel ortalamanın 13 puan üzerinde yer alıyor.

DÜZENLİ TASARRUF YAPANLARIN ORANI YÜKSEK

Tasarruf sahibi bireylerin yüzde 84’ü düzenli olarak birikim yapmayı sürdürüyor. Bu grubun yüzde 31’i gelirinin yüzde 10’undan daha azını, yüzde 42’si ise gelirinin yüzde 10 ila 20’si arasını tasarrufa ayırıyor.

Birikim nedenleri arasında ilk sırayı yüzde 37 ile "gelecek için yatırım", ikinci sırayı ise yüzde 25 ile "beklenmedik durumlar karşısında güvence" aldı.

AİLEDE TASARRUF EDEN BİREY ORANI SABİT KALDI

Araştırmaya katılanların yüzde 19’u aynı hanede başka bir bireyin de tasarruf yaptığını belirtti. Bu oran, son üç çeyrektir istikrarlı bir şekilde korunuyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARAÇ: YASTIK ALTI ALTIN

Tasarruf yöntemleri arasında yüzde 35’lik oranla yastık altı altın ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 28 ile yastık altı nakit (Türk Lirası veya döviz) yer aldı.

Bu iki yöntemi sırasıyla; yüzde 21 ile lira vadeli hesaplar, yüzde 19 ile borsa/hisse senetleri ve yüzde 18 ile altın veya değerli taş/metal hesapları izledi.

Cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin vadeli TL hesapları, hisse senetleri ve yatırım fonlarını kadınlara oranla daha fazla tercih ettiği görülüyor. Kadınlar ise altın hesaplarına ve yastık altına yönelmeye daha yatkın.

GENÇLER HİSSE SENEDİNE İLGİ GÖSTERİYOR

18-24 yaş grubundaki genç bireylerin yüzde 28’i tasarruflarını hisse senetleri ve borsa yoluyla değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu oran, genel ortalamanın 9 puan üzerinde.

Aynı yaş grubunda altın veya değerli taş hesaplarını tercih edenlerin oranı yüzde 29 olarak öne çıkarken, yastık altı tercihi ise genel ortalamaya göre daha düşük seviyede kaldı.

GETİRİ BEKLENTİSİ ORTA VADEYE YÖNELDİ

Tasarruf sahiplerinin getiri beklentileri incelendiğinde; yüzde 42'sinin orta vadeyi, yüzde 38'inin ise uzun vadeyi tercih ettiği görüldü.

Buna ek olarak, önceki çeyrekle kıyaslandığında, uzun vadeli beklentilerin orta vadeye doğru kayma eğiliminde olduğu dikkat çekti.

Katılımcıların yüzde 63’ü mali dengesini koruyabilmek için harcamalarını kontrol ettiğini belirtti.

FİNANSAL BİLGİ DÜZEYİ VE DİJİTAL BANKACILIK KULLANIMI

Araştırmaya katılanların yüzde 45’i yatırım ürünleri hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti. Erkek katılımcıların bu konudaki bilgi düzeyinin kadınlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Katılımcıların yüzde 91’i bankacılık hizmetlerinden faydalanırken, son bir ay içinde internet ya da mobil bankacılık kullananların oranı yüzde 89 ile sabit kaldı.