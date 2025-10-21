Araba fiyatlarına indirim yolda: Tarih belli oldu!

Türkiye’de otomobil ithalatına yönelik vergi oranlarında yapılan yeni düzenleme araba fiyatlarını doğrudan etkileyecek. 22 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek karar doğrultusunda, Çin ve ABD’den ithal edilen otomobillerde yüzde 35’e kadar indirim gündeme gelebilir.

YENİ VERGİ ORANLARI AÇIKLANDI

Uzun süredir otomobil piyasasında beklenen vergi indirimi resmen duyuruldu. Yeni düzenlemeyle birlikte ABD’den ithal edilen araçlarda uygulanan yüzde 70’e varan ek gümrük vergisi yüzde 35’e, Çin’den gelen otomobillerde ise yüzde 50 olan oran yüzde 30’a düşürülecek. Bu değişikliğin araç satış fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor.

FİYATLARDA CİDDİ GERİLEME BEKLENİYOR

NTV’nin haberine göre, söz konusu indirimler Çin’de üretilen içten yanmalı motorlu araçlarda ciddi fiyat düşüşleri yaratacak. ABD menşeli hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerde de benzer oranlarda gerileme yaşanabileceği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, Çinli markalar Chery, MG ve BYD’nin bazı modellerinde yüzde 25 ila 35 arasında fiyat indirimi öngörürken; ABD’de üretilen Ford ve Tesla modellerinde de fiyat avantajı bekleniyor.

TESLA MODEL Y İNDİRİM DIŞINDA KALIYOR

Tesla’nın Berlin fabrikasından ithal edilen Model Y modeli bu indirim kapsamına girmiyor. Ancak ABD’de üretilen diğer Tesla modellerinin Türkiye’ye girişinde fiyat düşüşleri yaşanabileceği ifade ediliyor.

REKABET ARTIYOR, ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ YÜKSELECEK

Yeni gümrük vergisi oranlarıyla birlikte Türkiye otomobil pazarında rekabetin kızışması bekleniyor. Çinli üreticilerin fiyat avantajı elde etmesi, hem yerli üreticiler hem de Avrupa markaları üzerinde baskı oluşturabilir.

Uzmanlar, indirimlerin özellikle elektrikli ve hibrit araç satışlarını hızlandıracağını vurguluyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle talebin sınırlı kaldığı bu segmentte, düşen maliyetlerin tüketici ilgisini artıracağı öngörülüyor.

TÜKETİCİLER İÇİN FIRSAT DÖNEMİ

22 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek düzenleme, otomobil almak isteyen tüketiciler için önemli bir fırsat dönemi başlatabilir. Çin ve ABD menşeli araçlarda yüzde 25 ila 35 arasında indirimlerin görülmesi bekleniyor.

Sektör yetkilileri, markaların bu süreçte ek kampanyalar düzenleyerek stoklarını eritmeye yönelebileceğini belirtiyor.