Apple’dan yeni yapay zekâ hamlesi

Yayınlanma:
California merkezli teknoloji devi Apple, yapay zekâ bölümü başkanı John Giannandrea'nın baharda emekli olacağını açıkladı. Yerine eski Google yöneticisi Amar Subramanya geçecek.

Apple, yapay zekâ bölümünün başkanı John Giannandrea ile yollarını ayırıyor. Giannandrea'nın önümüzdeki bahar emekli olacağı açıklandı. Şirketin yapay zekâ ürünlerindeki eksiklikler ve Siri'ye yönelik geciken güncellemeler, yaklaşık sekiz yıllık görev süresinin sona ermesinin ardındaki nedenler arasında gösteriliyor.

YENİ LİDER ESKİ GOOGLE YÖNETİCİSİ

Apple, pazartesi günü yaptığı açıklamada Giannandrea'nın yerine, daha önce Google'ın Gemini uygulamasında çalışan ve kısa bir süre Microsoft'ta görev yapan Amar Subramanya'nın geçeceğini duyurdu. Subramanya, yapay zekâ başkan yardımcısı olarak görev alacak ve Apple'ın yazılım başkanı Craig Federighi'ye bağlı olarak çalışacak.

Apple'ın piyasa değeri rekor kırdıApple'ın piyasa değeri rekor kırdı

SIRI VE APPLE INTELLIGENCE'DAKİ ZORLUKLAR

Liderlik değişikliği, Apple'ın gelişmiş yapay zekâ ürünleri geliştirmedeki uzun süreli zorluklarının son örneği olarak görülüyor. 2018'de Google'dan transfer edilen Giannandrea'dan, Siri'yi iyileştirmesi ve rekabetçi bir yapay zekâ stratejisi oluşturması beklenmişti. Ancak şirket, Siri'de önemli bir gelişme sağlayamadı ve OpenAI'nin ChatGPT'si gibi rakiplerin gerisinde kaldı.

Wall Street’te Apple rüzgarı: iPhone 17, hisseleri rekora taşıdıWall Street’te Apple rüzgarı: iPhone 17, hisseleri rekora taşıdı

ERTELENEN ÜRÜNLERİN ARDINDAN DEĞİŞİME GİDİLDİ

Bu açığı kapatmak için başlatılan ve 'Apple Intelligence' adı verilen yapay zekâ sistemi de sorunlarla karşılaştı. Geçen sonbaharda piyasaya sürülen özelliklerden biri hatalı haber özetleri nedeniyle kaldırıldı. Yükseltilmiş Siri'nin lansmanı ise kalite standartlarını karşılamadığı için ertelendi. Giannandrea, mart ayında Siri'den sorumlu görevinden alınmış, yerine Mike Rockwell getirilmişti. CEO Tim Cook, yaptığı açıklamada Giannandrea'ya teşekkür ederken, Subramanya'nın uzmanlığının şirkete katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

