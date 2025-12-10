Amazon’dan Hindistan’a dev yatırım

Amazon, pazarda yer edinmek için yarışan büyük ölçekli bulut bilişim şirketlerinin arasında, 2030 yılına kadar Hindistan'ın bulut ve yapay zeka alanına 35 milyar dolardan fazla yatırım yapma sözü verdi.

Yeni Delhi'deki Amazon Smbhav zirvesinde açıklanan bu taahhüt , ülkeye halihazırda yapılan yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırıma dayanıyor.

Avrupa Komisyonu soruşturma başlattı: Amazon ve Microsoft olası pazar hakimiyeti nedeniyle inceleme altında.

Jeff Bezos, 6,2 milyar dolarlık başlangıç ​​sermayesiyle yapay zeka girişimini hayata geçirdi.

Amazon , yaptığı basın açıklamasında, yeni fonların Hindistan'ın yerel bir yapay zeka ortamı oluşturmaya yönelik ulusal öncelikleri doğrultusunda, yapay zeka destekli dijitalleşmeyi, ihracat büyümesini ve istihdam yaratmayı hedefleyeceğini belirtti .

Amazon, planın 2030 yılına kadar Hindistan'da doğrudan, dolaylı, tetikleyici ve mevsimlik olmak üzere ek bir milyon iş yaratmasının, ihracatı dört katına çıkararak 80 milyar dolara ulaştırmasının ve 15 milyon küçük işletmeye yapay zekâdan fayda sağlamasının beklendiğini söyledi.

IDC'nin büyük veri ve yapay zeka araştırmalarından sorumlu bölge başkanı Dipika Giri, CNBC'ye verdiği demeçte, Hindistan'ın Asya-Pasifik bölgesinde yapay zeka yatırımları açısından en hızlı büyüyen bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Geary, " Yapay zeka modellerini çalıştırmak için uygun bilgi işlem altyapısının eksikliği büyük bir boşluk ve dolayısıyla önemli bir fırsat oluşturuyor, " dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Ticaret gerilimleri ve gümrük vergileri nedeniyle teknoloji giderek bölgeselleşirken, Asya genelindeki ülkeler bağımsız yapay zeka yetenekleri oluşturma çabalarını hızlandırıyor ve altyapı bu stratejilerin temel direklerinden biri."

Bu yatırım, Amazon'un Hindistan'ın hızla büyüyen dijital ekonomisine yaptığı yatırımı vurguluyor; şirket, Amazon Web Services yan kuruluşu aracılığıyla burada hem dağıtım merkezleri hem de veri merkezleri ve ödeme altyapısı kuruyor.

Bu gelişme, büyük teknoloji şirketlerinin pazar paylarını hızlandırdığı bir dönemde Microsoft'un Hindistan'ın yapay zeka altyapısına 17,5 milyar dolar yatırım yapma planlarını açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti .

Amazon'un gelişmekte olan pazarlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Amit Agarwal, "Son 15 yıldır Hindistan'ın dijital dönüşüm yolculuğunun bir parçası olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

"İleriye dönük olarak, milyonlarca Hintli için yapay zekaya erişimi demokratikleştirirken Hindistan'ın büyümesine katalizör olmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz."