Amazon’dan Hindistan’a dev yatırım

Amazon’dan Hindistan’a dev yatırım
Yayınlanma:
Hindistan, Asya-Pasifik bölgesinde yapay zeka geliştirme alanında kilit bir merkez olarak öne çıkıyor. Bu yatırım, Amazon'un Hindistan'ın dijital ekonomisini geliştirmeye olan bağlılığını vurguluyor.

Amazon, pazarda yer edinmek için yarışan büyük ölçekli bulut bilişim şirketlerinin arasında, 2030 yılına kadar Hindistan'ın bulut ve yapay zeka alanına 35 milyar dolardan fazla yatırım yapma sözü verdi.

Yeni Delhi'deki Amazon Smbhav zirvesinde açıklanan bu taahhüt , ülkeye halihazırda yapılan yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırıma dayanıyor.

Avrupa Komisyonu soruşturma başlattı: Amazon ve Microsoft olası pazar hakimiyeti nedeniyle inceleme altında.

Jeff Bezos, 6,2 milyar dolarlık başlangıç ​​sermayesiyle yapay zeka girişimini hayata geçirdi.

amazon-4hca-cover-ktr5-cover.webp

Amazon , yaptığı basın açıklamasında, yeni fonların Hindistan'ın yerel bir yapay zeka ortamı oluşturmaya yönelik ulusal öncelikleri doğrultusunda, yapay zeka destekli dijitalleşmeyi, ihracat büyümesini ve istihdam yaratmayı hedefleyeceğini belirtti .

Amazon, planın 2030 yılına kadar Hindistan'da doğrudan, dolaylı, tetikleyici ve mevsimlik olmak üzere ek bir milyon iş yaratmasının, ihracatı dört katına çıkararak 80 milyar dolara ulaştırmasının ve 15 milyon küçük işletmeye yapay zekâdan fayda sağlamasının beklendiğini söyledi.

IDC'nin büyük veri ve yapay zeka araştırmalarından sorumlu bölge başkanı Dipika Giri, CNBC'ye verdiği demeçte, Hindistan'ın Asya-Pasifik bölgesinde yapay zeka yatırımları açısından en hızlı büyüyen bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Geary, " Yapay zeka modellerini çalıştırmak için uygun bilgi işlem altyapısının eksikliği büyük bir boşluk ve dolayısıyla önemli bir fırsat oluşturuyor, " dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Ticaret gerilimleri ve gümrük vergileri nedeniyle teknoloji giderek bölgeselleşirken, Asya genelindeki ülkeler bağımsız yapay zeka yetenekleri oluşturma çabalarını hızlandırıyor ve altyapı bu stratejilerin temel direklerinden biri."

Bu yatırım, Amazon'un Hindistan'ın hızla büyüyen dijital ekonomisine yaptığı yatırımı vurguluyor; şirket, Amazon Web Services yan kuruluşu aracılığıyla burada hem dağıtım merkezleri hem de veri merkezleri ve ödeme altyapısı kuruyor.

Bu gelişme, büyük teknoloji şirketlerinin pazar paylarını hızlandırdığı bir dönemde Microsoft'un Hindistan'ın yapay zeka altyapısına 17,5 milyar dolar yatırım yapma planlarını açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti .

Amazon'un gelişmekte olan pazarlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Amit Agarwal, "Son 15 yıldır Hindistan'ın dijital dönüşüm yolculuğunun bir parçası olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

"İleriye dönük olarak, milyonlarca Hintli için yapay zekaya erişimi demokratikleştirirken Hindistan'ın büyümesine katalizör olmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli ve asgari ücretli sıkın dişinizi! 21 gün sonra aylık geliriniz 63 bin lira olacak
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
Ekonomi
AVM dönemi bitiyor mu?
AVM dönemi bitiyor mu?
Yangın sonrası hisseleri çakıldı: Bahadır Kimya borsada işlemleri durdurdu
Yangın sonrası hisseleri çakıldı: Bahadır Kimya borsada işlemleri durdurdu
Türkiye, ekonomisiyle örnek ülke oldu: Financial Times merkez bankalarını açık açık uyardı
Türkiye, ekonomisiyle örnek ülke oldu: Financial Times merkez bankalarını açık açık uyardı