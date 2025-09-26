Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak

Amazon, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun açtığı dava sonrası Prime üyeliğinde tüketicileri aldattığı gerekçesiyle 2,5 milyar dolar ödeme yapacak. Anlaşmayı kabul eden Amazon'un ödeyeceği paranın 1 milyar dolar ceza, 1,5 milyar doları ise 35 milyon müşteriye yapacağı iadeden oluşacak.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Amazon'a tarihe geçecek bir ceza kesti. Amazon, Prime üyeliği kayıt ve iptal süreçlerinde tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Amazon'a 2.5 milyar dolarlık ceza kesti. Amazon ödemeyi kabul etti.

amazon-prime.jpg

CEZANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Amazon, anlaşma kapsamında, ABD Federal Ticaret Komisyonu 'na 1 milyar dolar ceza ödeyecek, ayrıca 35 milyon müşteriye toplam 1,5 milyar dolar iade yapacak.

İadeler, son altı yıl içinde Prime’a istenmeyen şekilde üye yapılan ya da üyelik iptali sırasında engelle karşılaşan tüketicilere yapılacak. Ödemelerin 90 gün içinde başlaması, tüketicilerin ise 180 gün içinde başvuruda bulunması bekleniyor.

PRİME’DA “TUZAKLI TASARIM” İDDİASI

FTC'nin Amazon’a kesitiği cezanın gerekçesinin, manipülatif tasarımlar kullanarak kullanıcıları Prime’a yönlendirdiğini ve üyelik iptalini bilerek zorlaştırdığı olduğunu bildirdi. Prime üyeliği aylık 14,99 dolar veya yıllık 139 dolar karşılığında ücretsiz kargo, market teslimatı ve dijital içerikler sunuyor.

AMAZON SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Cezaya ilişkin konuşan Amazon Sözcüsü Mark Blafkin, “Her zaman yasaları gözetiyoruz. Bu anlaşma, müşteriler için yenilikçi çalışmalarımıza odaklanmamızı sağlayacak” dedi.

AMAZON KAYIT VE İPTAL SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Şirket, anlaşma gereği Prime üyeliğine kayıt ve iptal sürecini kolaylaştıracak, otomatik yenileme ve fiyat bilgisini açıkça belirtmek zorunda kalacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

