Altının da tansiyonunu yükselttiler! Rekor kırdı

Yayınlanma:
Altın fiyatlarında geçen hafta başlayan rekorlar serisi bu haftanın ilk gününde bozulmuş ve düşüş yaşanmıştı. Ancak siyasi gerilimin yüksek olduğu şu saatlerde gram altın tarihi rekor kırardı.

Altın fiyatlarında yine tarihi bir zirve görüldü. Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yükselişe geçti.

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah tırmanan gerilim Borsa İstanbul'da da agresif hareketlere neden oldu. BIST 100'deki değer kaybı yaşanırken devre kesici uygulama devreye alındı. Belirsizlik ve kriz ortamlarından güçlenerek çıkan altın da yeniden yükselişe geçti.

Gram altın yeni rekorunu kırdı: 4 bin 842 liraya kadar çıktı.

Altın fiyatları 14:15 itibariyle şöyle:

Gram altın % 0,88

ALIŞ(TL) 4.797,22

SATIŞ(TL) 4.797,65

Çeyrek Altın % 2,60

ALIŞ(TL) 7.868,00

SATIŞ(TL) 7.925,00

Altın (ONS) % 0,84

ALIŞ($) 3.616,20

SATIŞ($) 3.616,54

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

