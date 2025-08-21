Altında son durum: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

İç ve dış piyasaları etkileyen altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların gündeminde. Vatandaşlar ise günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.

Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor.

Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Ağustos 2025 altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.393,3130

Satış: 4.393,7610

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.347,86

Satış: 3.349,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.029,2800

Satış: 7.183,8600

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.117,2000

Satış: 28.647,3200

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 28.626,00

Satış: 28.817,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.011,78

Satış: 14.364,81

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 28.111,40

Satış: 28.641,75

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.406,22

Satış: 3.375,27