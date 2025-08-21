Altında son durum: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
İç ve dış piyasaları etkileyen altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların gündeminde. Vatandaşlar ise günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.
Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor.
Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Ağustos 2025 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.393,3130
Satış: 4.393,7610
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.347,86
Satış: 3.349,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.029,2800
Satış: 7.183,8600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.117,2000
Satış: 28.647,3200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.626,00
Satış: 28.817,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.011,78
Satış: 14.364,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.111,40
Satış: 28.641,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.406,22
Satış: 3.375,27