Altın yükselişte: Kilogram fiyatı 5 milyon TL’yi aştı

Altın yükselişte: Kilogram fiyatı 5 milyon TL’yi aştı
Yayınlanma:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 710 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 426 bin 392 lira, en yüksek 5 milyon 725 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 5 milyon 710 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 670 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 137 milyon 786 bin 900,92 lira, işlem miktarı ise 559,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 223 milyon 126 bin 716,17 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Kaynak:AA

