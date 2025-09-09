Altın yatırımcısına çifte bayram

Standart altının kilogram fiyatı yükselişini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününü, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) yüzde 1 artışla 4 milyon 895 bin TL'den noktaladı.

Gün içinde 4 milyon 855 bin TL ile 4 milyon 903 bin TL arasında gidip gelen altın, bir önceki işlem gününü 4 milyon 849 bin liradan kapattık sonra böylece yaklaşık 46 bin TL'lik günlük artış gösterdi.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyar 361 milyon 277 bin 809,16 lira, işlem miktarı ise 2 bin 751,57 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 13 milyar 796 milyon 586 bin 177,33 liraya ulaştı.

Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler öne çıktı.