Altın kritik seviyeye yükseldi!

Altın kritik seviyeye yükseldi!
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor. Gram altın kritik seviye olan 4 bin 500 liraya yaklaştı. İşte güncel altın fiyatları...

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın ise özellikle küresel gerilimlerin yarattığı belirsizlik ortamında güvenli liman konumunu teyit ediyor.

Fed’in Jackson Hole sempozyumundan gelebilecek faiz indirimi sinyalleri ve Ukrayna’daki barış çabalarına odaklanmıştı. Dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sempozyum konuşması güvercin olurken altında geçen hafta fiyatların yükselmesini beraberinde getirdi.

Altın fiyatları önceki haftalarda büyük sıçrama yaşamış, gram altın direksiyonu bir anda yukarı kırıp hızla yükselmişti. 4 bin 400 liranın üzerine çıkan gram altında bundan sonraki trendin 4 bin 400 üstü olması bekleniyordu. Ancak gram bu eşikten sarktı.

Son günlerde düşüş trendine giren gram geçtiğimiz hafta 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ancak bu düşüşün sonunda büyük bir yükseliş geldi. 4 bin 387 olan gram altın, geçen hafta 4 bin 443 lira oldu.

Bu hafta ise gram altın 4 bin 500 lira sınırına yaklaştı.

Ons altın fiyatları ise doların yükselişe geçmesiyle iki haftanın zirvesinden geriledi; ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası artan faiz indirimi beklentileri altını destekledi.

Spot altın, bu sabah ons başına yüzde 0,15 düşüş yaşadı. 3.366,81 dolardan işlem gören spot altı fiyatı geçtiğimiz haftanın son günü 11 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 3378,86 doları gördü.

Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 Perşembe gününe ait altın fiyatları...

Gram altın
4.474,34
4.474,86

22 Ayar Bilezik
4.072,80
4.099,99

Altın (ONS)
3.388,13
3.388,47

Altın ($/kg)
108.447,00
108.459,00

Cumhuriyet Altını
29.071,00
29.259,00

Yarım Altın
14.580,00
14.697,00

Çeyrek Altın
7.290,00
7.348,00

Reşat Altını
29.103,47
29.291,95

Gremse Altın
71.488,29
73.103,63

Ata Altın
29.488,92
30.225,11

Tam Altın
28.595,32
29.152,03

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Ekonomi
Dolar TL ne kadar oldu?
Dolar TL ne kadar oldu?
Tabela değişti: Benzin ne kadar oldu?
Tabela değişti: Benzin ne kadar oldu?