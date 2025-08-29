Altın güne rekorla başladı: Kartal kanadını açtı

Altın geçtiğimiz yıl rekorları alt üst ederek yatırımcısını mutlu etmiş yeni yılda aynı yükseliş ivmesini yakalayamamıştı.

Gram altın gece saatlerinde yukarı yönlü hareketini sürdürerek tüm zamanların en yükseğini gördü.

ALTIN GÜNE REKORLA BAŞLADI

Uluslararası piyasalarda ons altın da 3.423 doları aşarak 22 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sabah saatlerinde fiyatlar bir miktar geri çekilse de gece yukarı yönlü hareketinde yakaladığı ivmeyi kaybetmeyen gram altın 4 bin 522 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

KARTAL KANADINI AÇTI: 29 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Sabah saatleri itibarıyla altın piyasasında güncel rakamlar şöyle:

Gram Altın: Alış 4.510,38 TL – Satış 4.510,89 TL

Ons Altın: Alış 3.408,59 dolar – Satış 3.408,95 dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.335,00 TL – Satış 7.399,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.670,00 TL – Satış 14.797,00 TL

Tam Altın: Alış 28.763,82 TL – Satış 29.323,73 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 29.251,00 TL – Satış 29.458,00 TL

Ata Altın: Alış 29.662,69 TL – Satış 30.403,13 TL