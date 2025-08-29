Altın güne rekorla başladı: Kartal kanadını açtı

Altın güne rekorla başladı: Kartal kanadını açtı
Yayınlanma:
Önceki gün 4 bin 482 TL’den günü tamamlayan gram altın dün kapanışa doğru kartal kanadını açtı. Rekorlar serisine bir süre ara veren altın tüm zamanların en yüksek tutarını görerek yeni güne rekorla başladı.

Altın geçtiğimiz yıl rekorları alt üst ederek yatırımcısını mutlu etmiş yeni yılda aynı yükseliş ivmesini yakalayamamıştı.

Gram altın gece saatlerinde yukarı yönlü hareketini sürdürerek tüm zamanların en yükseğini gördü.

ALTIN GÜNE REKORLA BAŞLADI

Uluslararası piyasalarda ons altın da 3.423 doları aşarak 22 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

altin-gune-rekorla-basladi-kartal-kanadini-acti-2.jpg

Sabah saatlerinde fiyatlar bir miktar geri çekilse de gece yukarı yönlü hareketinde yakaladığı ivmeyi kaybetmeyen gram altın 4 bin 522 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

yeni-proje-92.jpg

KARTAL KANADINI AÇTI: 29 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Sabah saatleri itibarıyla altın piyasasında güncel rakamlar şöyle:

Gram Altın: Alış 4.510,38 TL – Satış 4.510,89 TL
Ons Altın: Alış 3.408,59 dolar – Satış 3.408,95 dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.335,00 TL – Satış 7.399,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.670,00 TL – Satış 14.797,00 TL
Tam Altın: Alış 28.763,82 TL – Satış 29.323,73 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 29.251,00 TL – Satış 29.458,00 TL
Ata Altın: Alış 29.662,69 TL – Satış 30.403,13 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

