Almanya’nın kalbinde bir Çinli! BYD’nin durdurulamaz Almanya açılımı

BYD için artık sadece 'ucuz ve teknolojik' olmak yetmiyor; Çinli dev şimdi de Avrupa’nın en prestijli etiketine göz dikti: Made in Germany. Volkswagen ile masaya oturan BYD, Dresden’deki üretim tesislerini bir inovasyon üssüne dönüştürerek Alman kalitesini Çinli batarya teknolojisiyle harmanlamayı planlıyor.

Çinli otomobil üreticisi BYD, Alman şirket Volkswagen ile "Şeffaf Fabrika" olarak bilinen Dresden'deki fabrikasını kullanma olasılığı hakkında görüşmeler yürütüyor.

BYD bu alana yatırım yapabilir ve bir bölümünü elektrikli araç üretimi için kullanabilirken, diğer bölümü de Saksonya eyalet hükümeti ve Dresden Teknik Üniversitesi iş birliğiyle bir inovasyon merkezine dönüştürebilir.

Carnewschina'nın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, MG ve Xpeng de dahil olmak üzere diğer Çinli markalar da Volkswagen'in Avrupa'daki üretim tesislerine ilgi gösteriyor.

Almanya'da üretim yapmak, Çinli şirketlerin AB pazarındaki konumunu güçlendirmenin ve "Almanya'da Üretilmiştir" etiketi aracılığıyla marka güvenini artırmanın bir yolu olarak görülüyor.

Mart ayında BYD'nin Almanya'daki satışları 3.438 araca ulaşarak geçen yılın aynı ayına göre üç kattan fazla artış gösterdi.

BYD'nin genişlemesi, AB ve Çin arasında yaşanan ticaret anlaşmazlıklarının ortasında gerçekleşiyor; Pekin daha önce otomobil üreticilerine, Çin elektrikli araçlarına gümrük vergisi uygulayan ülkelerdeki yatırımlarını sınırlamaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Bu gelişmeler ışığında, Çinli şirketler daha tarafsız bir tutuma sahip ülkelerdeki pazarları ve bölgeleri aktif olarak değerlendiriyor. Ancak BYD veya Volkswagen'den Almanya'daki planlanan anlaşmayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

