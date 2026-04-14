Almanya'nın havayolu devi zorda!

Almanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Lufthansa, tarihinin en büyük kaoslarından birini yaşıyor. Pilotların ardından kabin personelinin de grev kararı almasıyla birlikte, Almanya’da havayolu ulaşımı adeta uçurumun eşiğine geldi. Şirketin 100. kuruluş yılına denk gelen bu eylemler, dev markanın "parıltılı" kutlama planlarına işçilerin haklı isyanı olarak yansıdı.

PİLOT VE KABİN EKİBİ EL ELE VERDİ

Pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından sürdürülen grevlere, kabin personelini temsil eden UFO sendikası da dahil oldu. 15-16 Nisan tarihleri için alınan 48 saatlik iş bırakma kararı, Çarşamba günü TSİ 01.00’de başlayacak. Grevin özellikle Avrupa’nın aktarma merkezleri olan Frankfurt ve Münih çıkışlı uçuşları tamamen durma noktasına getirmesi bekleniyor.

"REKABET GÜCÜ" BAHANESİNE İŞÇİDEN SERT YANIT

Sendikalar, iki yıldır masada bekletilen ücret artışı, emeklilik hakları ve insani çalışma koşulları taleplerinin karşılanmamasını eleştiriyor:

PİLOTLARIN TALEBİ

Yaklaşık 5 bin pilotu temsil eden VC, yüksek enflasyonun yarattığı kaybın telafi edilmesini ve emeklilik katkı paylarının artırılmasını istiyor.

KABİN EKİBİNİN TALEBİ

19 bin çalışanı temsil eden UFO; maaş zammı, öngörülebilir vardiya sistemi ve yan haklarda iyileştirme bekliyor.

Lufthansa yönetimi ise bu haklı talepleri "şirketin rekabet gücünü riske atar" diyerek reddediyor. Ancak milyonlarca euro kâr açıklayan şirketin, çalışanlarının emeklilik haklarını "risk" olarak görmesi tepkileri büyütüyor.

BİNLERCE UÇUŞ İPTAL, ON BİNLERCE YOLCU MAĞDUR

Yönetimin uzlaşmaz tavrının faturası her zamanki gibi halka ve yolculara kesildi. Grevlerin bilançosu şimdiden ağırlaştı:

FRANKFURT HAVALİMANI: 570 uçuş iptal edildi, 50 binden fazla yolcu perişan oldu.

MÜNİH HAVALİMANI: Çoğu Lufthansa’ya ait yaklaşık 720 uçuş programdan çıkarıldı.

Havalimanı işletmecisi Fraport (Frankfurt Airport Services Worldwide), iptallerin ve gecikmelerin gün boyu süreceği konusunda uyarıda bulundu.

BAŞBAKAN MERZ’İN KATILACAĞI TÖRENE

Lufthansa'nın Frankfurt'taki genel merkezi önünde büyük bir protesto hazırlığı var. 100. yıl kutlamalarına Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in katılması beklenirken, sendikalar tören alanını eylem alanına çevireceklerini duyurdu.

İşçiler, görkemli törenlerin değil, emekçinin alın terinin konuşulması gerektiğini vurguluyor.