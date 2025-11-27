Alman kimya devinde kriz! 1500 kişiyi işten çıkarıyor

Küresel ekonomik daralma ve artan maliyetlerin gölgesinde sanayi devleri küçülmeye giderken, binlerce kişi işsiz kalıyor. Alman özel kimyasallar devi Wacker Chemie, ekonomik baskıları gerekçe göstererek radikal bir karar aldı.

TASARRUF ÇALIŞANDAN YAPILACAK AÇIKLAMASI

Şirket, 2027 yılına kadar 1500 çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

Şirket merkezinden yapılan açıklamada, kimya sektörünün genelinde hissedilen krizin Wacker'i de etkisi altına aldığı belirtildi. Maliyetleri kısma programı çerçevesinde, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 9'unun gözden çıkarıldığı ifade edildi.

Yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Tasarrufların yarısı personel azaltımından sağlanacak. Planlanan azaltım kapsamında dünya çapında 1500'den fazla istihdamın kesilmesi bekleniyor."

MERKEZİ ALMANYA OLACAK

İşten çıkarmaların büyük çoğunluğunun şirketin anavatanı olan Almanya'daki tesislerinde gerçekleşeceği bildirildi. Wacker Chemie Üst Yöneticisi Christian Hartel, hedeflerinin maliyetleri rekabet edebilir bir seviyeye çekmek olduğunu savundu.

Hartel, ülkedeki ekonomik atmosferi eleştirerek, "aşırı yüksek enerji fiyatları ve bürokratik engelleri" kimya endüstrisinin gelişimini baltalayan en büyük sorunlar olarak nitelendirdi.

"PACE" PROJESİ İŞSİZLİK GETİRDİ

Şirket, idari yapıda ve üretim bantlarında maliyet tasarrufu sağlamak iddiasıyla Ekim 2025 tarihinde "PACE" adını verdiği bir projeyi devreye almıştı. Bu projenin sonucunda binlerce çalışanın işsiz kalacağı kesinleşmiş oldu.