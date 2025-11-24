Alım-satım yapacaklar dikkat! Altın düşüşe geçti!

Alım-satım yapacaklar dikkat! Altın düşüşe geçti!
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentinin değişmesi ile birlikte sert düşüş geldi. İşte detaylar...

Yatırımcıların ve altın ticaretiyle uğraşanların gözü kulağı güncel piyasa verilerinde. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına dair beklentilerin değişmesiyle birlikte, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında geri çekilme yaşanıyor.

TARİHİ ZİRVEDEN DÖNÜŞ SİNYALİ

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Fed'in yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimalini yeniden masaya yatırması, değerli metal piyasasında baskı oluşturdu ve fiyatlarda hafif bir düşüşe yol açtı.

YILLIK KAZANÇ YÜZDE 55 SEVİYESİNDE

Mevcut geri çekilmeye rağmen altın, yıl genelinde yatırımcısına yaklaşık yüzde 55 oranında bir getiri sağlamış durumda.

İslam Memiş açıkladı: İşte altında zarar edenler!İslam Memiş açıkladı: İşte altında zarar edenler!

Uzmanlar, bu yükseliş trendinin arkasında artan jeopolitik belirsizlikler, ticaret gerilimleri ve hükümetlerin mali durumlarındaki bozulmalara dair endişelerin yattığını belirtiyor.

VATANDAŞ GÜNCEL RAKAMLARI ARAŞTIRIYOR

2021/11/29/altin-tahmini.jpg

Hem iç hem de dış piyasalarda yankı bulan döviz ve altın kurlarındaki hareketlilik, vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. 24 Kasım Pazartesi gününün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın ne kadar oldu?", "Çeyrek altın fiyatı nedir?" ve "Ons altın kaç dolar?" soruları arama motorlarında üst sıralara taşındı.

ABD verisi yüksek geldi altın düştü!ABD verisi yüksek geldi altın düştü!

Peki, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla çeyrek, yarım ve gram altın kaç liradan işlem görüyor?

Gram altın % -0,58

ALIŞ(TL) 5.519,38

SATIŞ(TL) 5.520,16

Çeyrek Altın % -0,90

ALIŞ(TL) 9.323,00

SATIŞ(TL) 9.393,00

Altın (ONS) % -0,48

ALIŞ($) 4.048,74

SATIŞ($) 4.049,30

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Ekonomi
2,4 milyon kişiyi kapsıyor: 250 euro ve kira desteği!
2,4 milyon kişiyi kapsıyor: 250 euro ve kira desteği!
Asgari ücreti nokta atışı bilmişti: Bankacılık devi oran verdi!
Asgari ücreti nokta atışı bilmişti: Bankacılık devi oran verdi!
Yatırımcının yeni gözdesi oldu: İstanbul ve Ankara'yı solladı
Yatırımcının yeni gözdesi oldu: İstanbul ve Ankara'yı solladı