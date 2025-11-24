Alım-satım yapacaklar dikkat! Altın düşüşe geçti!

Yatırımcıların ve altın ticaretiyle uğraşanların gözü kulağı güncel piyasa verilerinde. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına dair beklentilerin değişmesiyle birlikte, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında geri çekilme yaşanıyor.

TARİHİ ZİRVEDEN DÖNÜŞ SİNYALİ

Fed'in yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimalini yeniden masaya yatırması, değerli metal piyasasında baskı oluşturdu ve fiyatlarda hafif bir düşüşe yol açtı.

YILLIK KAZANÇ YÜZDE 55 SEVİYESİNDE

Mevcut geri çekilmeye rağmen altın, yıl genelinde yatırımcısına yaklaşık yüzde 55 oranında bir getiri sağlamış durumda.

Uzmanlar, bu yükseliş trendinin arkasında artan jeopolitik belirsizlikler, ticaret gerilimleri ve hükümetlerin mali durumlarındaki bozulmalara dair endişelerin yattığını belirtiyor.

VATANDAŞ GÜNCEL RAKAMLARI ARAŞTIRIYOR

Hem iç hem de dış piyasalarda yankı bulan döviz ve altın kurlarındaki hareketlilik, vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. 24 Kasım Pazartesi gününün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın ne kadar oldu?", "Çeyrek altın fiyatı nedir?" ve "Ons altın kaç dolar?" soruları arama motorlarında üst sıralara taşındı.

Peki, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla çeyrek, yarım ve gram altın kaç liradan işlem görüyor?

Gram altın % -0,58

ALIŞ(TL) 5.519,38

SATIŞ(TL) 5.520,16

Çeyrek Altın % -0,90

ALIŞ(TL) 9.323,00

SATIŞ(TL) 9.393,00

Altın (ONS) % -0,48

ALIŞ($) 4.048,74

SATIŞ($) 4.049,30