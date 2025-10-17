AKP açıkladı SGK Uzmanı uyardı: Fatura vatandaşa kesilecek

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün düzenlediği basın toplantısında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda (5510) değişiklik öngören yeni Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. Güler, teklifin gerekçesi olarak, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini ve gelir gider dengesini sağlamayı gösterdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci, bu açıklamanın ardından yaptığı değerlendirmede yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı ve “Ekonomik buhranın faturası yine işçiye, emekçiye, yani vatandaşa kesildi” ifadelerini kullandı.

Cenkci, Türkiye’nin artık bir “kriz” değil, kalıcı hale gelen ağır bir ekonomik buhran içinde olduğunu vurgulayarak, “Kriz gelir ve geçer ama buhran ülkeyi uzun süre etkisi altına alır. Bugün ülke olarak bu buhranın içindeyiz” dedi.

SGK BORÇLANMALARINDA ORAN YÜZDE 32’DEN YÜZDE 45’E ÇIKIYOR

Yeni kanun teklifinin en dikkat çekici düzenlemesinin SGK borçlanmalarında yapılacak artış olduğunu belirten Cenkci, “Mevcut uygulamada SGK borçlanmalarında (yurt dışı borçlanma hariç) prime esas günlük kazanç oranı %32 olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle bu oran yüzde 45’e çıkarılacak” dedi.

Cenkci, bu değişikliğin sigortalılara doğrudan mali yük getireceğini şu sözlerle ifade etti:

“2025 yılı sonuna kadar geçerli olan günlük asgari borçlanma tutarı 277,39 TL iken, yeni oranla bu tutar 390,08 TL olacak. Yani yüzde 13’lük bir artış söz konusu.

Örneğin 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir sigortalı, 2025 yılı için SGK’ya 149.790,60 TL yerine 210.643,32 TL ödeyecek. Aradaki fark 60.852,72 TL.”

Cenkci ayrıca, bu düzenlemede doğum borçlanmasının muaf tutulduğunu, ancak diğer birçok borçlanma türünün zamlı oranla hesaplanacağını belirtti.

Bu kapsama girecek süreleri şöyle sıraladı:

• Askerlik ve yedek subaylıkta geçen süreler,

• Sigortalı olmadan yapılan doktora veya tıpta uzmanlık süreleri,

• Avukatlık stajı,

• Grev ve lokavt dönemlerinde geçen süreler,

• Hekimlerin fahri asistanlık süreleri,

• Tutuklanıp veya gözaltına alındıktan sonra beraat edenlerin geçen süreleri,

• Seçim nedeniyle görevinden istifa edenlerin seçim tarihine kadar açıkta geçirdikleri süreler,

• Kısmi süreli çalışanların eksik günleri.

Cenkci, “Bu sürelerin tamamı, yeni düzenlemeyle birlikte daha yüksek borçlanma bedeliyle ödenmek zorunda kalacak” dedi.

BAĞ-KUR İHYA BORÇLANMALARINDA YÜZDE 34,75’TEN YÜZDE 45’E ARTIŞ

Cenkci, Bağ-Kur’luların ihya borçlanması için de aynı oranda artış getirileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişte terk koduyla durdurulan Bağ-Kur süreleri, yani ihya borçlanmaları, prime esas kazancın yüzde 34,75’i üzerinden hesaplanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu oran yüzde 45’e çıkarılıyor.”

“2025 sonuna kadar günlük asgari ihya tutarı 301,23 TL iken, yeni oranla bu tutar 390,08 TL’ye yükselecek. Bu da 2000 gün borçlanma yapan bir Bağ-Kur’lunun ödemesini 602.460 TL’den 780.160 TL’ye çıkaracak. Aradaki fark 177.700 TL.”

İŞVEREN PRİMLERİNDE ARTIŞ

Teklifin sadece sigortalıları değil, işverenleri de etkileyeceğini vurgulayan Cenkci, “Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının işveren hissesi yüzde 11’den yüzde 12’ye çıkarılıyor. Bu artış doğrudan işveren maliyetlerine yansıyacak” dedi.

PRİM DESTEĞİ AZALIYOR

Ayrıca Cenkci, imalat dışı sektörlerdeki işverenlere uygulanan prim desteğinin yüzde 4’ten yüzde 2’ye indirileceğini, bu desteğin Hazine tarafından karşılandığını hatırlattı.

ÜST SINIR ASGARİ ÜCRETİN 7,5 KATINDAN 9 KATINA ÇIKIYOR

Kanun teklifinde yer alan bir diğer önemli değişikliğin, sigortalıların prime esas günlük kazanç üst sınırında olduğunun altını çizen Cenkci, “5510 sayılı Kanun’un 80. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor. Bu da işveren için maliyet, yüksek maaşlı çalışanlar için ise emeklilik maaşı açısından biraz daha avantaj sağlıyor. Ücretli çalışanların çoğunu kapsamayacaktır" dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADI ALTINDA YÜK VATANDAŞA BİNDİRİLİYOR”

Cenkci, tüm bu düzenlemelerin sosyal güvenlik sisteminin finansal dengesini güçlendirme iddiasıyla yapıldığını, ancak bedelini yine vatandaşın ödeyeceğini belirterek şunları ifade etti:

“Sürdürülebilirlik adı altında yapılan her düzenleme, maalesef emekçinin, esnafın, işverenin ve emeklinin sırtına yeni yükler bindiriyor.

Bu teklif, sosyal güvenlik sistemini güçlendirmekten çok, ekonomik buhranın faturasını toplumun tüm kesimlerine pay ediyor.”