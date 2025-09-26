Akaryakıtta son durum: Zam ya da indirim var mı?

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, küresel petrol piyasasındaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri gibi faktörlerin etkisiyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

26 Eylül 2025 tarihinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

AKARYAKITTA SON ZAM 4 EYLÜL’DE GELMİŞTİ!

Akaryakıt fiyatlarında en son değişiklik 4 Eylül’de gerçekleşmiş, motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti.

Peki, 26 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 26 Eylül 2025 Cuma gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.15 TL

Motorin: 54.44 TL

LPG: 26.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.99 TL

Motorin: 54.30 TL

LPG: 25.88 TL

ANKARA

Benzin: 53.98 TL

Motorin: 55.43 TL

LPG: 26.40 TL

İZMİR

Benzin: 54.31 TL

Motorin: 55.75 TL

LPG: 26.33 TL