Akaryakıtta son durum: Zam ya da indirim var mı?

Akaryakıtta son durum: Zam ya da indirim var mı?
Yayınlanma:
Uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. İşte 26 Eylül 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, küresel petrol piyasasındaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri gibi faktörlerin etkisiyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

26 Eylül 2025 tarihinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

Faciaya ramak kalmıştı! Akaryakıt istasyonunda bir anda alev aldıFaciaya ramak kalmıştı! Akaryakıt istasyonunda bir anda alev aldı

AKARYAKITTA SON ZAM 4 EYLÜL’DE GELMİŞTİ!

Akaryakıt fiyatlarında en son değişiklik 4 Eylül’de gerçekleşmiş, motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti.

Akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil göle düştüAkaryakıt dökülen yolda kayan otomobil göle düştü

Peki, 26 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 26 Eylül 2025 Cuma gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.15 TL
Motorin: 54.44 TL
LPG: 26.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.99 TL
Motorin: 54.30 TL
LPG: 25.88 TL

ANKARA

Benzin: 53.98 TL
Motorin: 55.43 TL
LPG: 26.40 TL

İZMİR

Benzin: 54.31 TL
Motorin: 55.75 TL
LPG: 26.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Ekonomi
Çeyrek ve gram altın güne nasıl başladı?
Çeyrek ve gram altın güne nasıl başladı?
Yıllık İzin Nedir? Bu Hak Paraya Çevrilebilir mi?
Yıllık İzin Nedir? Bu Hak Paraya Çevrilebilir mi?