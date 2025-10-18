Akaryakıtta son durum: İşte güncel fiyatlar

Akaryakıtta son durum: İşte güncel fiyatlar
Yayınlanma:
Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergilere yapılan zamların etkisiyle akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. 18 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları merak ediliyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi etkenlerle sürekli değişiyor.

Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Brent petrolde son zamanlarda sert düşüşler yaşanıyor. Geçtiğimi haftalarda varili 67-68 dolardan işlem gören Brent petrolde fiyatlar 62,26 dolara kadar geriledi.

Bu düşüş geçtiğimiz günlerde indirim olarak yansımıştı.

akaryakit.jpg

Akaryakıt tabelalarında fiyat ibaresi değişiyor!Akaryakıt tabelalarında fiyat ibaresi değişiyor!

Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'den itibaren 1,20 TL'lik zam gelmiş, böylece haftalar sonra akaryakıtta tabela değişmişti.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 24 kuruş, motorinde ise 1 lira 34 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 18 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 18 Ekim 2025 Cuma gününe ait akaryakıt tabelası:

benzin.jpg

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.18 TL

Motorin: 53.27 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.00 TL

Motorin: 53.13 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA

Benzin: 53.03 TL

Motorin: 54.29 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 53.35 TL

Motorin: 54.61 TL

LPG: 27.53 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

