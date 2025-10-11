Akaryakıt tabelalarında fiyat ibaresi değişiyor!

Yayınlanma:
EPDK akaryakıt istasyonları ile ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Tabelalarda köklü değişiklik yapıldı. İşte detaylar...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle birlikte akaryakıt istasyonlarındaki fiyat ilan panoları, tarife değişiklik süreçleri ve bildirim esasları yeniden tanımlandı. Yönetmelik, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ YILDA EN FAZLA İKİ KEZ YAPILABİLECEK

EPDK’nın yeni kararına göre, petrol piyasasında uygulanacak tarifeler bir takvim yılında en fazla iki defa değiştirilebilecek. Bu değişiklikler, lisans sahibinin başvurusu üzerine veya EPDK Kurulu kararıyla onaylanacak.

Onaylanan tarifeler, belirtilen tarihte yürürlüğe girecek ve ekonomik göstergeler ile emsal tarifeler dikkate alınarak değerlendirilecek. Onaylı tarifeler, herhangi bir nedenle durdurulmadığı sürece geçerli olacak.

BİLDİRİME TABİ TARİFELER ANINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni düzenlemeye göre bildirime tabi tarifeler, EPDK’nın internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren uygulamaya girecek. Bu tarifeler için ayrıca onay alınması gerekmeyecek.

Ayrıca fiyat listelerinde yapılacak değişiklikler, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında bildirilecek ve bildirimin yapıldığı günü takip eden günden itibaren yürürlüğe girecek.

FİYAT PANOLARINDA GÖRSEL VE BİLGİ BİRLİĞİ ZORUNLU OLDU

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat ilan panolarına ilişkin oldu. Artık birden fazla ilan panosu bulunan istasyonlarda;

Akaryakıt isimleri, fiyat bilgileri, yazım şekilleri ve görsellerin birbiriyle tam uyumlu olması gerekecek.

Farklı panolarda farklı fiyatların yer almasına izin verilmeyecek.

GEÇİŞ SÜRECİ 31 ARALIK 2025’E KADAR

Yeni düzenleme kapsamında istasyonlara, mevcut panolarını düzenlemeleri için 31 Aralık 2025’e kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar uyum sağlamayan işletmelere yaptırım uygulanacak.

'YENİ TÜRK LİRASI' İBARESİ TARİH OLDU

Ayrıca yönetmelikte yer alan bazı ifadeler güncellenirken, eski mevzuatta geçen “Yeni Türk Lirası” ibaresi “Türk Lirası” olarak değiştirildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

