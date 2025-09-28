Akaryakıtta güncel tabela: 28 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları!

Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler tarafından doğrudan şekilleniyor. İşte 28 Eylül 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi etkenlerle sürekli değişiyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

28 Eylül tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

Peki, 28 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 28 Eylül 2025 Pazar gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.15 TL
Motorin: 54.44 TL
LPG: 26.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.99 TL
Motorin: 54.30 TL
LPG: 25.88 TL

ANKARA

Benzin: 53.98 TL
Motorin: 55.43 TL
LPG: 26.40 TL

İZMİR

Benzin: 54.31 TL
Motorin: 55.75 TL
LPG: 26.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

