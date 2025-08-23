Ahmet Hakan Erdoğan'a seslendi: “20 liraya üzüm mü satılır?"

Denizli’nin Çal ilçesinde üzüm üreticileri, yaş üzüm fiyatlarının 20 TL’ye kadar gerilemesine sert tepki gösterdi. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, yaşanan duruma dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslendi: “20 liraya üzüm mü satılır? Bu fiyat, üreticiyi bitirir!”

ÜRETİCİDEN FİRMALARA PROTESTO: "40 LİRANIN ALTINDA OLMAZ"

Kamu tarafından kuru üzüm alım fiyatı açıklanmasının ardından özel sektörün yaş üzüm alım fiyatını 20 TL’ye kadar düşürmesi, bölgede üreticilerin tepkisini çekti. Alıcı firmaların belirlediği bu düşük fiyatlara karşı çıkan çiftçiler, ürünlerini satmama kararı aldı. Tepkiler sonrası bazı firmalar fiyatı 25 TL’ye yükseltse de üreticiler için bu rakam oldukça yetersiz.

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin 30 TL’yi aştığını, dolayısıyla yaş üzüm fiyatının en az 40 TL olması gerektiğini söylüyor.

BAŞKAN HAKAN: “BU FİYAT ÜRETİCİYİ ÖLDÜRÜR”

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, üzüm üreticilerinin haklı tepkilerine destek vererek şu ifadeleri kullandı:

“Bir dönüm bağ en az dört defa sürülüyor. Mazotun litresi 54 lira, her sürüm 20 litre yakıyor. Bu da sadece sürüm başına 1.100 TL’ye mal oluyor. Dört defa da ilaçlama yapılıyor, o da aynı şekilde büyük bir maliyet. Sadece sürüm ve ilaçlamaya 2.000 TL harcanıyor. Genel toplamda bir dönüm bağın maliyeti en az 5.000 TL’yi buluyor. En verimli dönemde rekolte 500-600 kilo arasında değişiyor."

“Şimdi soruyorum: Bu şartlarda 20 liraya üzüm satılır mı? Bu fiyat, çiftçiyi iflasa sürükler. Vatandaş yıl boyunca çalışıyor, bağını beş-altı kez sürüyor, ilaçlıyor. Bu emeğin karşılığı 20 lira olamaz. 40 liranın altındaki fiyat üreticiyi yaşatmaz.”

“VİCDANI OLAN HERKES GÖRSÜN”

ANKA'nın haberine göre Başkan Hakan, düşük fiyatlarla ürün alımının üreticiyi yıprattığını ve bu duruma sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı:

“20 liraya üzüm almak, çiftçinin emeğini hiçe saymak demektir. Bu vicdan işi değildir. Halk çalışkan, direniyor. Buradaki insanlar Türkiye’nin en kaliteli üzümünü üretiyor ama emeği karşılık bulmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Tarım Bakanı'na sesleniyorum: Çiftçinin sesi duyulmalı. Menderes Ovası’nı bitirdiniz, şimdi sırada üzüm mü var?”

“DİRENİŞ DEVAM EDECEK, BAŞKA ÇARE YOK”

Çal’da üreticiler, yaş üzüm fiyatlarının adil seviyelere çekilmesi için direnmeye kararlı. “Bu fiyatlarla ürün satmıyoruz” diyen üreticiler, hükümete ve ilgili kurumlara çağrıda bulunuyor. Başkan Ahmet Hakan ise sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Çal halkının onurlu mücadelesini kutluyorum. Türkiye’nin en kaliteli üzümünü üretiyoruz ama karşılığını alamıyoruz. 30 TL bile kurtarmıyor, 40 TL'nin altındaki her fiyat üreticinin zarar etmesi demektir.”