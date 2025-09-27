Acun Ilıcalı SPK'dan 1,5 milyar TL borç istedi

“Çok para mutluluk getirmez” sözleriyle dikkat çeken TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, bu yıl içerisinde üçüncü kez Sermaye Piyasası Kurulu’nun kapısını çaldı. Daha önce 600 milyon TL ve 2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihraç eden Ilıcalı, şimdi de 1,5 milyar TL’lik yeni bono için izin talep etti.

TV8’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı Borç Para Arıyor

Şirketten yapılan duyuruda, 25 Eylül 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla birlikte, 1 milyar 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için yetki alındığı ifade edildi. Açıklamada, ihraçların tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılabileceği, vade, faiz ve getiri oranlarının ise ayrıca belirleneceği belirtildi. Ayrıca, bu süreçte aracı kurum, banka ve danışman atamalarının yapılacağı; SPK, RTÜK ve Borsa İstanbul gibi kurumlara gerekli başvuruların gerçekleştirileceği aktarıldı.

BİR YILDA ÜÇÜNCÜ BORÇLANMA

TV8, Mayıs ayında 2 milyar TL’lik borçlanma için SPK’ya başvurmuş, bu talep kabul edilmişti. Ondan hemen önce de kanal, 600 milyon TL’lik borçlanma yoluna gitmişti. Böylece Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8, yalnızca dört ay içinde üçüncü kez borçlanma aracı ihraç etme kararı almış oldu.

Acun Ilıcalı’nın ödemesi gereken borç ortaya çıktı: Liraya çevirmeye matematik yetmez

HULL CITY’DE FİNANSAL SIKINTI İDDİASI

Medya patronunun sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’de finansman sıkıntısı yaşadığı ve bu nedenle ortak arayışında olduğu biliniyor. Ilıcalı, kısa süre önce yaptığı açıklamada ise maddi durumla mutluluk arasındaki bağa dikkat çekmişti.

“ÇOK PARA MUTLULUK GETİRMEZ”

Genç yaşta iflas ettiğini hatırlatan Ilıcalı, parasız olduğu dönemde daha az sorun yaşadığını dile getirmişti:

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!