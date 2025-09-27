Acun Ilıcalı SPK'dan 1,5 milyar TL borç istedi
“Çok para mutluluk getirmez” sözleriyle dikkat çeken TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, bu yıl içerisinde üçüncü kez Sermaye Piyasası Kurulu’nun kapısını çaldı. Daha önce 600 milyon TL ve 2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihraç eden Ilıcalı, şimdi de 1,5 milyar TL’lik yeni bono için izin talep etti.
TV8’DEN RESMİ AÇIKLAMA
Şirketten yapılan duyuruda, 25 Eylül 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla birlikte, 1 milyar 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için yetki alındığı ifade edildi. Açıklamada, ihraçların tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılabileceği, vade, faiz ve getiri oranlarının ise ayrıca belirleneceği belirtildi. Ayrıca, bu süreçte aracı kurum, banka ve danışman atamalarının yapılacağı; SPK, RTÜK ve Borsa İstanbul gibi kurumlara gerekli başvuruların gerçekleştirileceği aktarıldı.
BİR YILDA ÜÇÜNCÜ BORÇLANMA
TV8, Mayıs ayında 2 milyar TL’lik borçlanma için SPK’ya başvurmuş, bu talep kabul edilmişti. Ondan hemen önce de kanal, 600 milyon TL’lik borçlanma yoluna gitmişti. Böylece Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8, yalnızca dört ay içinde üçüncü kez borçlanma aracı ihraç etme kararı almış oldu.
HULL CITY’DE FİNANSAL SIKINTI İDDİASI
Medya patronunun sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’de finansman sıkıntısı yaşadığı ve bu nedenle ortak arayışında olduğu biliniyor. Ilıcalı, kısa süre önce yaptığı açıklamada ise maddi durumla mutluluk arasındaki bağa dikkat çekmişti.
“ÇOK PARA MUTLULUK GETİRMEZ”
Genç yaşta iflas ettiğini hatırlatan Ilıcalı, parasız olduğu dönemde daha az sorun yaşadığını dile getirmişti:
“24 yaşında iflas ettim, param yoktu ama yine de mutluydum. Çok zengin olduğumda ise mutluluk seviyem artmadı. İnsanlar çok paraya sahip olunca mutlu olacaklarını sanıyor ama öyle değil. Paran yoksa derdin de olmuyor çünkü ödeyecek bir şey yok. Çok para mutluluk getirmez.”