Acun Ilıcalı SPK'dan 1,5 milyar TL borç istedi

Acun Ilıcalı SPK'dan 1,5 milyar TL borç istedi
Yayınlanma:
TV8'in patronu Acun Ilıcalı SPK'ya başvurarak 1,5 milyar lira bono talep etti. Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde “Çok para mutluluk getirmez” sözleri ile gündem olmuştu.

“Çok para mutluluk getirmez” sözleriyle dikkat çeken TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, bu yıl içerisinde üçüncü kez Sermaye Piyasası Kurulu’nun kapısını çaldı. Daha önce 600 milyon TL ve 2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihraç eden Ilıcalı, şimdi de 1,5 milyar TL’lik yeni bono için izin talep etti.

TV8’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı Borç Para ArıyorAcun Ilıcalı Borç Para Arıyor

Şirketten yapılan duyuruda, 25 Eylül 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla birlikte, 1 milyar 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için yetki alındığı ifade edildi. Açıklamada, ihraçların tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılabileceği, vade, faiz ve getiri oranlarının ise ayrıca belirleneceği belirtildi. Ayrıca, bu süreçte aracı kurum, banka ve danışman atamalarının yapılacağı; SPK, RTÜK ve Borsa İstanbul gibi kurumlara gerekli başvuruların gerçekleştirileceği aktarıldı.

BİR YILDA ÜÇÜNCÜ BORÇLANMA2023/09/10/acun-ilicali.jpg

TV8, Mayıs ayında 2 milyar TL’lik borçlanma için SPK’ya başvurmuş, bu talep kabul edilmişti. Ondan hemen önce de kanal, 600 milyon TL’lik borçlanma yoluna gitmişti. Böylece Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8, yalnızca dört ay içinde üçüncü kez borçlanma aracı ihraç etme kararı almış oldu.

Acun Ilıcalı’nın ödemesi gereken borç ortaya çıktı: Liraya çevirmeye matematik yetmezAcun Ilıcalı’nın ödemesi gereken borç ortaya çıktı: Liraya çevirmeye matematik yetmez

HULL CITY’DE FİNANSAL SIKINTI İDDİASI

Medya patronunun sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’de finansman sıkıntısı yaşadığı ve bu nedenle ortak arayışında olduğu biliniyor. Ilıcalı, kısa süre önce yaptığı açıklamada ise maddi durumla mutluluk arasındaki bağa dikkat çekmişti.

“ÇOK PARA MUTLULUK GETİRMEZ”

2024/06/26/acun2.webp

Genç yaşta iflas ettiğini hatırlatan Ilıcalı, parasız olduğu dönemde daha az sorun yaşadığını dile getirmişti:

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!

“24 yaşında iflas ettim, param yoktu ama yine de mutluydum. Çok zengin olduğumda ise mutluluk seviyem artmadı. İnsanlar çok paraya sahip olunca mutlu olacaklarını sanıyor ama öyle değil. Paran yoksa derdin de olmuyor çünkü ödeyecek bir şey yok. Çok para mutluluk getirmez.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Ekonomi
Akaryakıt promosyonunda yeni düzenleme!
Akaryakıt promosyonunda yeni düzenleme!
Ekmeğe zam geldi vatandaş çileden çıktı
Ekmeğe zam geldi vatandaş çileden çıktı