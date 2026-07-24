ABD'den Türkiye'ye en yüksek tarifeden gümrük vergisi! Trump en kötü gruba koydu

ABD yönetimi, Türkiye’den ithal edilen ürünlere yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi getirdi. Yeni tarife, 24 Temmuz’dan itibaren ABD’ye giriş yapan veya gümrük depolarından çekilen Türkiye menşeli ürünlere uygulanacak.

ABD Ticaret Temsilciliğinin açıklamasına göre karar, zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatını yasaklamayan veya mevcut yasağı yeterince uygulamayan ülkeler hakkında yürütülen soruşturmanın ardından alındı.

ABD’nin ithalatının yüzde 99,4’ünü kapsayan 60 ticaret ortağı için yüzde 10 ve yüzde 12,5 olmak üzere iki ayrı tarife belirlendi.

Zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin ithalatına yasak getiren, bu yönde ticaret anlaşması imzalayan veya kısmi denetim sistemi uygulayan ülkelere yüzde 10 vergi getirildi. Böyle bir yasak uygulamayan ülkeler için ise oran yüzde 12,5 olarak belirlendi.

TÜRKİYE EN YÜKSEK GRUPTA

Türkiye; Çin, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya ve Güney Afrika’nın da aralarında bulunduğu yüzde 12,5’lik tarife grubunda yer aldı.

Kanada, Birleşik Krallık, Hindistan, Meksika, Malezya, Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu bazı ülkelere ise yüzde 10 vergi uygulanacak.

ABD yönetimi, mart ayında 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 301. Bölümü kapsamında 60 ticaret ortağı hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu ülkelerin zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatını engellemekte yetersiz kaldığı öne sürülmüştü.

Yeni düzenleme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Yasası’nın 122. Bölümü kapsamında yürürlüğe koyduğu yüzde 10’luk küresel tarifenin süresinin dolduğu dönemde açıklandı. En fazla 150 gün uygulanabilen bu tarifenin süresi de bugün sona eriyor. (AA)