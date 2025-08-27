ABD'den Türkiye freni: Çeliğe vergi kararı

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 farklı ülkeden ithal edilen korozyona dayanıklı çelik (CORE) ürünlerine uygulanan geçici anti-damping vergisinin kalıcı olmasına karar verdi.

YÜZDE 15,18'LİK VERGİ ARTIK SÜREKLİ

2025 yılı Nisan ayında geçici olarak belirlenen %15,18 oranındaki anti-damping vergisi, Türkiye menşeli CORE ürünleri için artık sürekli olarak uygulanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerden ithal edilen ürünlerin dampingli fiyatlarla satıldığı veya devlet destekli sübvansiyonlar içerdiği tespitine yer verildi.

10 ÜLKEYİ KAPSIYOR

Alınan karar, Türkiye’nin yanı sıra Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam’dan yapılan çelik ithalatlarını da kapsıyor. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump tarafından 8 Ağustos'ta imzalanan kararnameyle geçici olarak başlatılan vergi uygulaması, artık kalıcı hale getirildi.

DAMPİNG NEDİR, ANTİ-DAMPİNG NEDEN UYGULANIR?

Uluslararası ticarette “damping”, bir ürünün dış pazarlarda iç piyasadakinden daha düşük fiyatla satılması anlamına geliyor. Böyle olunca da ithalat yapılan ülkedeki yerli üreticiler zarar görüyor. Anti-damping vergileri ise, bu tür haksız rekabeti engellemek ve iç piyasayı korumak amacıyla devreye alınıyor.