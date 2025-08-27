ABD'den Türkiye freni: Çeliğe vergi kararı

ABD'den Türkiye freni: Çeliğe vergi kararı
Yayınlanma:
ABD, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 farklı ülkeden gelen çelik ürünlerine uygulanan geçici anti-damping vergisini kalıcı hale getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 farklı ülkeden ithal edilen korozyona dayanıklı çelik (CORE) ürünlerine uygulanan geçici anti-damping vergisinin kalıcı olmasına karar verdi.

YÜZDE 15,18'LİK VERGİ ARTIK SÜREKLİ

2025 yılı Nisan ayında geçici olarak belirlenen %15,18 oranındaki anti-damping vergisi, Türkiye menşeli CORE ürünleri için artık sürekli olarak uygulanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerden ithal edilen ürünlerin dampingli fiyatlarla satıldığı veya devlet destekli sübvansiyonlar içerdiği tespitine yer verildi.

10 ÜLKEYİ KAPSIYOR

Alınan karar, Türkiye’nin yanı sıra Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam’dan yapılan çelik ithalatlarını da kapsıyor. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump tarafından 8 Ağustos'ta imzalanan kararnameyle geçici olarak başlatılan vergi uygulaması, artık kalıcı hale getirildi.

DAMPİNG NEDİR, ANTİ-DAMPİNG NEDEN UYGULANIR?

Uluslararası ticarette “damping”, bir ürünün dış pazarlarda iç piyasadakinden daha düşük fiyatla satılması anlamına geliyor. Böyle olunca da ithalat yapılan ülkedeki yerli üreticiler zarar görüyor. Anti-damping vergileri ise, bu tür haksız rekabeti engellemek ve iç piyasayı korumak amacıyla devreye alınıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Ekonomi
Ulaşıma yüzde 50 indirim açıklandı: Seferler de uzatıldı
Ulaşıma yüzde 50 indirim açıklandı: Seferler de uzatıldı
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Memur zammında büyük yalan ortaya çıktı: Masada unutulanları açıkladı
Memur zammında büyük yalan ortaya çıktı: Masada unutulanları açıkladı