ABD'den kritik veri geldi: Beklenmedik büyüme!

ABD ekonomosinde beklentiyi aşan bir büyüme geldi. Piyasaların odaklandığı verilerden biri olan ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verileri ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı.

Veriler gösterdi ki ABD ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğine göre ikinci çeyrekte yüzde 3,3 büyüyerek yüzde 3 olan tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Üstelik bu oran sadece ilk çeyreği aşmış değil, 2023 yılının son çeyreğinden bu yana yakalanan en yüksek büyüme oranı olarak kayda geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya ticaretinde kasırga yaratan kararları, Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef alması ekonomide belirsizlik yaratıyordu.

İkinci çeyrekte kişisel tüketim harcamaları, yüzde 1,4’lük önceki artıştan yüzde 1,6’ya yükseldi.

Çekirdek PCE ise çeyreklik bazda beklentilerle doğru orantılı olarak yüzde 2,5 artış gösterdi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİNİN ALTINDA

ABD'den bugün beklenen bir diğer kritik veri de işsizlik maaşı başvurularıydı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 229 bine oldu.

Piyasa beklentisi ise işsizlik maaşına başvuranların sayısının 231 bin olmasıydı.