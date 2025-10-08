ABD Merkez Bankası Fed faiz indirimine gidecek

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayındaki toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, yılın geri kalanında para politikasında ilave gevşeme adımlarının atılabileceğine işaret etti.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 16-17 Eylül’de yaptığı toplantının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda, beklentilere paralel olarak politika faizinin 25 baz puan indirilerek yüzde 4-4,25 aralığına çekildiği hatırlatıldı.

BÜYÜME TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Tutanaklarda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinin 2028’e kadar olan dönem için yukarı yönlü revize edildiği belirtildi. Tarife artışlarının ve net göçteki yavaşlamanın etkilerinin azalmasının beklendiği kaydedilirken, gelecek yıl ekonomik büyümenin bu yıla kıyasla daha güçlü olacağı öngörüldü. Fed yetkililerinin çoğunun enflasyon tahminlerine ilişkin yukarı yönlü riskleri vurguladığı, ancak bazı üyelerin bu risklerin yılın başına göre azaldığını değerlendirdiği ifade edildi.

“BİRÇOK YETKİLİ YIL SONUNA KADAR GEVŞEME ADIMLARINI UYGUN BULUYOR”

Tutanaklara göre neredeyse tüm üyeler eylül toplantısında faiz indirimi kararını destekledi. Yetkililer, bu adımın “risk dengesindeki değişimi” yansıttığını belirtti.

Metinde, “Çoğu yetkili, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise azaldığını veya sabit kaldığını değerlendirerek faiz oranının daha nötr seviyeye çekilmesinin uygun olacağı görüşünü bildirdi” denildi.

Birkaç üyenin, eylül toplantısında faizin sabit tutulmasının daha yararlı olabileceğini savunduğu ve enflasyon konusundaki endişelerini dile getirdiği de aktarıldı. Bir üyenin ise, yarım puanlık faiz indirimi yönünde oy kullandığı kaydedildi.

YENİ ÜYEDEN 50 BAZ PUANLIK İNDİRİM OYU

Geçen ayki toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yönetim kuruluna atanan Stephen Miran’ın, 50 baz puanlık faiz indirimi yönünde oy kullandığı belirtildi.

Tutanaklarda, “Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi” ifadesi yer aldı. Ancak bazı üyelerin, finansal koşulların para politikasının “özellikle kısıtlayıcı olmadığını” düşündüğü ve gelecekteki adımlarda ihtiyatlı davranılması gerektiğini savunduğu bildirildi.

Fed’in bir sonraki para politikası toplantısı 28-29 Ekim’de gerçekleştirilecek.