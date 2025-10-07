Washington'da bütçe çıkmazı borsayı düşürdü

New York borsasında endeksler haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalarak 46.602,98 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 6.714,59 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,67 kayıpla 22.788,36 puana indi.

ABD’de federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalması, piyasalarda negatif seyrin sürmesine neden oldu. Washington’daki bütçe çıkmazı devam ederken, Senato’da hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların sunduğu geçici bütçe tasarıları gerekli oyu alamadı.

Hükümetin kapalı olması ekonomik veri akışını aksatırken, yatırımcılar ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin ipuçlarını alternatif göstergelerden takip etti.

Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı: BIST 100 endeksi 10.814 puana çıktı

Euroda alarm zilleri: Baskı artıyor!

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi’nin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiğini, iş gücü piyasasına dair beklentilerin ise kötüleştiğini ortaya koydu.

Ankete göre, gelecek 12 ay için medyan enflasyon beklentisi 0,2 puan artışla yüzde 3,4’e yükseldi. Orta vadeli beklenti yüzde 3’te sabit kalırken, uzun vadeli beklenti yüzde 2,9’dan yüzde 3’e çıktı.

İş bulma olasılıklarında hafif bir iyileşme görülse de genel olarak iş gücü piyasası beklentileri zayıf seyrini sürdürdü. Hükümetin kapanması nedeniyle tarım dışı istihdam gibi kritik veriler yayımlanmazken, açıklanan diğer göstergeler de iş gücü piyasasının zayıfladığına işaret etti.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar, Fed’in ay sonunda yapacağı toplantıda politika faizini 25 baz puan indirmesi yönündeki beklentilerini korudu. Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Banka'nın politika faizini düşürmeye devam edebileceği yönündeki görüşünü yineledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise politika faizinde yapılacak sert bir indirimin enflasyonu körükleme riski taşıdığını belirtti.

Kurumsal tarafta ise Oracle'ın hisseleri şirketin yapay zeka bulut hizmetlerinde Nvidia çipli sunuculardan elde ettiği kar marjlarının beklenenden düşük olduğuna dair haberlerin ardından yüzde 2,5 değer kaybetti.

OpenAI ile dün yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurduklarını duyurmasının ardından yükselişe geçen AMD hisseleri bugün de yüzde 3,8 değer kazandı.

IBM'in hisseleri de yapay zeka girişimi Anthropic ile ortaklık kurduğunu açıklamasının ardından yüzde 1,5 yükseldi.

Kanada merkezli Trilogy Metals'in hisseleri, ABD hükümetinin Ambler maden bölgesindeki arama çalışmalarını desteklemek için şirkete 35,6 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve yüzde 10 hissedarı olacağını duyurmasının ardından yüzde 211 değer kazandı.