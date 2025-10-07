Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı: BIST 100 endeksi 10.814 puana çıktı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,74 artışla 10.814,11 puandan günü tamamlarken; işlem hacmi 117,2 milyar lira oldu. En fazla yükselen sektör sigorta, en çok gerileyen ise finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 10.814,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 117,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi ise yüzde 1,58 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,26 ile sigorta, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,26 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Euroda alarm zilleri: Baskı artıyor!Euroda alarm zilleri: Baskı artıyor!

Gram altın 100 lira birden yükseldiGram altın 100 lira birden yükseldi

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesinin yanı sıra Avro Bölgesi'ndeki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi ise genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, enflasyon beklentilerine ilişkin, “Beklentiler iyileşse de halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Bu yönüyle beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Analistler yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında ise Japonya'da cari işlemler dengesinin, Avro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının,
Almanya'da sanayi üretiminin ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

