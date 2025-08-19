ABD gümrük vergisinde kapsam genişletti

ABD gümrük vergisinde kapsam genişletti
Yayınlanma:
ABD Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 50 gümrük tarifelerinin kapsamını 407 ürün kategorisini kapsayacak şekilde genişletti.

ABD'nin gümrük tarifelerinin tüm dünya tarafından gergin bir ortam oluşturmasına rağmen Başkan Donald Trump geri adım atmadı. Üstelik bugün Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 50 gümrük tarifelerinin kapsamını 407 ürün kategorisini kapsayacak şekilde genişletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çelik veya alüminyum kullanılarak üretilmiş makineler, ekipmanlar, vinçler, rüzgar türbin parçaları, taşıt parçaları ve mobilya iskeletleri gibi ürünler, çelik ve alüminyum türev ürünleri listesine dahil edildi.

Trump tarifeleri bugün yürürlüğe girdi: Türkiye nasıl etkilenecek?Trump tarifeleri bugün yürürlüğe girdi: Türkiye nasıl etkilenecek?

Başbakan rest çekti: Bedel ödeyeceğim ama hazırımBaşbakan rest çekti: Bedel ödeyeceğim ama hazırım

Böylece, 407 ürün kategorisindeki çelik ve alüminyum içeriğine yüzde 50 oranındaki gümrük vergisi uygulanacak.

Çelik ve alüminyum dışındaki malzeme içerikleri ise mevcut diğer tarifelere tabi olmaya devam edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

