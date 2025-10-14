ABD, Çin elektroniklerini acilen geri çağırıyor!

FCC, "ulusal güvenliği tehdit eden" ürünlerin satışını yasaklayan bir bildiri yayınladı. Reuters'ın haberine göre, ABD'deki büyük çevrimiçi perakende siteleri, Çin elektronik ürünlerine ait birkaç milyon ilanı kaldırdı.

ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT

Ürünler arasında Huawei, Hangzhou Hikvision, ZTE ve Dahua'nın ev güvenlik kameraları ve akıllı saatleri yer alıyor. FCC Başkanı Brendan Carr, bu cihazların Çin'in "Amerikalılar'ı gözetleme, iletişim ağlarını bozma ve ABD'nin ulusal güvenliğini başka şekillerde tehdit etme" potansiyeli taşıdığını söyledi.

FCC bununla yetinmeyecek. Ayrıca, yasaklı ürünlerin gelecekte piyasaya çıkmasını önlemek için de adımlar atıyor. Carr, "Çabalarımıza devam edeceğiz," dedi.

Bu Çinli üreticiler daha önce, FCC'nin yeni ekipmanlarının ithalatı veya satışı için izin vermesini engelleyen "Kapalı Liste" olarak adlandırılan bir listeye alınmıştı. Kurum, Ekim ayı sonlarında, yasağın bu listedeki şirketlerden bileşenler içeren cihazlara genişletilmesini desteklemeyi planlıyor.

Mart 2025'te FCC, Huawei, ZTE, Hytera Communications, Dahua, Pacifica Networks/ComNet ve China Unicom'un da aralarında bulunduğu listedeki dokuz Çinli şirketin faaliyetlerini, ABD kısıtlamalarını aşmaya çalışıp çalışmadıklarını belirlemek amacıyla araştıracağını duyurdu.

Kasım 2021'de ABD Başkanı Joe Biden, Washington'ın ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü şirketlere karşı yaptırımları güçlendiren bir yasayı imzaladı. Bunlar arasında Çinli Huawei ve ZTE de vardı.

FCC, 2022 yılında Çin malı telekomünikasyon ekipmanları ve video gözetim ürünlerinin ithalatını yasakladı. Komisyon, "kabul edilemez" risk taşıyan iletişim ekipmanlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne ithalatını ve satışını yasaklayan kurallar kabul etti.

Yasağın kapsamına Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology ve Dahua Technology ile bunların bağlı şirketleri giriyor.

AVRUPA'NIN KATILIMI

Avrupa yetkilileri de ZTE ve Huawei ekipmanlarının yerel telekomünikasyon ağlarında kullanımını yasaklayarak ABD'ye destek olmaya çalışıyor.

Son beş yılda 27 AB ülkesinden 10'u kısıtlamalar getirdi. Huawei ve ZTE, 2020'ye kıyasla payları %5-10 azalsa da, 2025'te Avrupa pazarının %30-35'ini elinde tutmayı başardı.

ABD Kongre üyeleri, Mayıs 2025'te üst düzey ABD hükümet yetkililerine Huawei'nin HarmonyOS işletim sisteminin dağıtımını engellemeleri çağrısında bulundu.

Apple için büyük bir hafta başlıyor: M5'li yeni ürünler piyasaya sürülüyor

Batı’dan Doğu’ya zihin göçü: Yapay zekanın yeni merkezi çöl kumlarında yükseliyor

Yasa koyucular, hızla gelişen işletim sisteminin siber casusluk aracı haline gelebileceğinden ve "dijital otoriterliğin" kurulmasını kolaylaştırabileceğinden endişe ediyor.

Ekim 2025'te Çin misilleme yaptı; Ulusal Siber Güvenlik İdaresi, İsveç'in Ericsson'u ile Finlandiya'nın Nokia'sı arasında yerel telekomünikasyon ağlarıyla yapılan sözleşmelere ilişkin bir soruşturma başlattı.