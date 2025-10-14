Apple için büyük bir hafta başlıyor: M5'li yeni ürünler piyasaya sürülüyor

Yayınlanma:
Apple'ın bu hafta bazı önemli duyurular yapması bekleniyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, içeriden sızdırılan bilgilere göre iPad Pro, Apple Vision Pro ve "muhtemelen" bir MacBook Pro'nun yeni versiyonları da dahil olmak üzere çeşitli ürünleri duyurmaya hazırlanıyor.

Bloomberg analisti Mark Gurman, Apple'ın M5 çipi sayesinde geliştirilmiş özelliklere sahip üç yeni ürün ( iPad Pro, Vision Pro ve Macbook Pro) tanıtacağını iddia ediyor.

Gurman, Apple'ın bu ürünleri duyurmak için bir etkinlik düzenlemesini beklemiyor. Bunun yerine, şirket muhtemelen web sitesinde bir dizi basın bülteni ve YouTube'da her ürün için kısa tanıtım videoları yayınlayacak.

ipad-pro-new.webp

Birkaç hafta önce Wylsacom, YouTube'da Apple'ın M5 SoC'sine sahip duyurulmamış bir iPad Pro'nun kutudan çıkarma videosunu yayınladı.

apple-m5-islemcili-ilk-macbook-pro-icin-hazirliklar-hizlandi-1-1140x641.webp

Güncellenen Vision Pro'nun M5'i de içermesi bekleniyor; ancak daha önceki söylentiler cihazın M4 ile çalışacağını öne sürüyordu. Apple'ın gelişmiş giriş sinyali işleme için bir R2 çipi ve daha konforlu bir kafa bandı eklemesi de mümkün.

Gurman'a göre yeni Apple TV, HomePod mini ve AirTag modelleri "hala geliştirilme aşamasında" ancak bunların çıkış tarihleri ​​hakkında henüz bir bilgi yok.

Analist ayrıca gelecek yılın başlarında yeni giriş seviyesi iPad modelleri olan iPad Air, Studio Display ve MacBook Air'ın yanı sıra iPhone 17e'nin de ortaya çıkmasını bekliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

