9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve hayat pahalılığından dolayı özellikle gençler yurt dışında yaşama hayalleri kurarken, son yıllarda başvuruların olağan dışı artması ve kaçak göçün artmasıyla beraber birçok ülke Türkiye'yi gri listeye aldı. Bu durum, Türk vatandaşlarının yurt dışına tursitik gezi için yaptığı vize başvuruların bile kolayca reddedilmesine yol açıyor.

Türklerin vize başvuruları artık daha sık incelenmeye başlanırken, özellikle 9 ülke başvuruların çoğunluğunu reddetti.

HANGİ ÜLKELER İMKANSIZ HALE GELDİ?

Türk vatandaşlarının vize almakta en çok zorlandığı ülkeler ABD, Almanya, Kanada, İngiltere, Norveç, İsveç, Finlandiya, Avustralya ve Yeni Zelanda oldu. Yüksek refah seviyeleri ve katı göç politikalarıyla bilinen bu ülkeler, başvuruların büyük kısmına olumsuz yanıt verdi.

RET ORANLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzmanlara göre gelir belgesinin yetersizliği, seyahat geçmişinin olmaması ve seyahat planlarının inandırıcı bulunmaması ret gerekçelerinin başında geliyor.

Bunun yanında Türkiye’nin göç veren ülkeler arasında görülmesi, Avrupa’daki göç krizleri ve ekonomik dalgalanmalar da süreci olumsuz etkiliyor.