9 bankanın notu 'pozitif'ten 'durağan'a düşürüldü

Yayınlanma:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkları gerekçe göstererek yabancı sermayeli 9 Türk bankasının not görünümünü aşağı yönlü revize etti.

Küresel kredi derecelendirme devi Fitch Ratings, 10 Nisan 2026’da Türkiye’nin kredi notu görünümünü "durağan"a çekmesinin ardından, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli bankalara yönelik operasyonunu gerçekleştirdi.

Kurum; 9 büyük bankanın uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını ‘BB-’ seviyesinde teyit ederken, bu notlara dair geleceğe yönelik "pozitif" bakış açısını "durağan"a çevirdi.

REVİZYONA KONU OLAN BANKALAR LİSTESİ

2023/09/16/bankafaiz1.jpeg

Fitch’in "pozitif" görünümünü sildiği bankalar arasında Türkiye finans piyasasının önemli aktörleri yer alıyor:

Denizbank A.Ş.

ING Bank A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Alternatifbank A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞ VE SAVAŞ RİSKİ TETİKLEDİ

Fitch tarafından yapılan açıklamada, kararın en önemli gerekçesi olarak İran ile yaşanan gerilim sonrası uluslararası rezervlerde meydana gelen belirgin düşüş gösterildi.

Çatışmaların uzaması durumunda dış finansman kanalları üzerindeki baskının artacağı ve zaten rekor seviyelerde olan enflasyonun daha da tetikleneceği vurgulandı. Kurum, yüksek Türk Lirası (TL) faizlerinin ve hayat pahalılığının bankaların karlılığı ve faaliyet koşulları üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekti.

VARLIK KALİTESİ ZAYIFLIYOR

2021/11/19/merkez-bankasi-para.jpg

Raporda, yüksek enflasyonun vatandaşın ödeme gücünü zayıflatmasıyla bankaların varlık kalitesinde bozulmalar yaşandığı ifade edildi. Her ne kadar bankacılık sektörünün bu bozulmaları karşılayabilecek sermaye kapasitesine sahip olduğu belirtilse de; faizlerin yüksek kalmaya devam etmesinin kârlılığı baskıladığı tescillendi.

Denizbank, ING, QNB ve TEB için mali kapasite güç notları korunsa da, ekonomideki genel daralma sinyallerinin bankalar üzerindeki "iyileşme" beklentisini sona erdirdiği görüldü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
