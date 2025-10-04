7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?

Şili’de bir gıda şirketinde asistan olarak görev yapan çalışan, patronunun yanlışlıkla yatırdığı maaş fazlasını iade etmedi. Normalde 500 bin peso (yaklaşık 21 bin 700 TL) kazanan işçinin hesabına maaşının 330 katı yani 165 milyon peso (yaklaşık 7,1 milyon TL) aktarıldı.

MAAŞ FAZLASI HUKUK SÜRECİNE TAŞINDI

İlk aşamada şirketin İnsan Kaynakları birimi ile görüşen çalışan, parayı iade etmeyi kabul ettiğini belirtti. Ancak üç gün sonra işinden ayrıldı. Şirket, “hırsızlık” suçlamasıyla dava açtı ve 540 güne kadar hapis cezası talep etti.

Çalınan telefonu başına 650 bin liralık dert açtı! Emekli maaşıyla hırsızların borcunu ödüyor

Santiago’daki mahkeme ise davayı reddetti. Hakim, olayın hırsızlık değil “izinsiz toplama” kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek kovuşturulacak bir suç unsuru bulunmadığını açıkladı. Böylece çalışan, parayı iade etme yükümlülüğünden kurtuldu.

ŞİRKET TEMYİZE GİDİYOR

Kararın ardından açıklama yapan Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile yetkilileri, parayı geri almak için sürecin peşini bırakmayacaklarını ifade etti. Şirket, iptal başvurusu dâhil tüm yasal adımların atılacağını duyurdu.

ALMANYA’DA BENZER BİR SKANDAL

Benzer bir olay Almanya’da da yaşandı. Duisburg yakınlarındaki Wesel’de biyoloji ve coğrafya öğretmeni olarak görev yapan bir kadın, 2009’dan itibaren sağlık sorunları nedeniyle rapor aldı. Ancak aradan geçen 15 yılda tek bir ders vermemesine rağmen yaklaşık 48 bin sterlin maaş almaya devam ettiği ortaya çıktı.

Dilan Polat 75 bin lira maaşı duyunca isyan etti: Sosyal medyada tepki yağdı!

Durum, 2024’te yapılan iç denetimde fark edildi. Kadının sağlık kontrolüne girmeyi reddetmesi üzerine süreç yargıya taşındı. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eğitim Bakanı Dorothee Feller, “Bu kadar uzun süredir fark edilmeyen bir durumla ilk kez karşılaşıyorum” ifadelerini kullandı.