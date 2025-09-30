Çalınan telefonu başına 650 bin liralık dert açtı! Emekli maaşıyla hırsızların borcunu ödüyor

Olay, 12 Haziran'da Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, oto fren ustası Hurşit Özarslan'ın dükkanında çalıştığı sırada masasının üzerinde duran cep telefonu, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Özarslan, durumu fark ettiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Telefonunun çalınmasının hemen ardından sadece 30 dakika içinde mobil bankacılık hesabı üzerinden 300 bin Türk Lirası kredi ve 76 bin Türk Lirası nakit avans çekildiğini, ayrıca 25 bin Türk Lirası da harcama yapıldığını tespit etti. Vakit kaybetmeden jandarmaya giderek şikayette bulunan Özarslan'ın başvurusu üzerine başlatılan incelemede, çekilen paraların Ordu ve Samsun'da yaşayan iki farklı kişinin hesabına havale edildiği belirlendi.

"KULLANMADIĞI KREDİNİN TAKSİTLERİNİ ÖDÜYOR"

Faizleriyle birlikte geri ödemesi yaklaşık 650 bin Türk Lirası'nı bulan borcun taksitlerini ödemeye başladığını çaresizlik içinde anlatan Özarslan, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Dükkanımda çalışıyordum. Telefon masanın üzerindeydi. Dükkana gelen vatandaşlar telefonumu çalmışlar. Çalar çalmaz yarım saat içerisinde telefonumdan önce 300 bin Türk Lirası kredi çekmiş, sonra 76 bin Türk Lirası avans çekip 25 bin Türk Lirası da harcama yapmışlar. Jandarmaya şikayette bulundum, gerekli işlemleri yaptım henüz bir sonuç gelmedi. Kredi taksitlerini ben ödüyorum."

HEM YETKİLİLERE SESLENDİ HEM VATANDAŞLARI UYARDI

Hırsızların bir an önce bulunmasını ve mağduriyetinin giderilmesini isteyen Özarslan, yaşadığı bu olaydan ders çıkardığını da belirtti. Yeni bir telefon aldığını ve tüm banka hesaplarını dondurduğunu ifade eden Özarslan, "Yeni telefonuma şifre de koydum. Bu kişiler şifreleri kırıp her şeyi yapıyormuş. Her şeyi takside bağladım, ödemeleri yapıyorum. Bu hırsızların bir an önce bulunmasını talep ediyorum. Emekli maaşıyla geçinen biriyim. Elimden geldiği kadar da burada çalışıyorum. Yaşım 68 oldu, yıllarca arabalarla uğraşıp bu paraları ödeme şansım yok. İnşallah bulunacaklar. Paramın bu kişilerden alınıp bankadaki ödemelerin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.