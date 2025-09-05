60 yıllık iş yerini kapattı: "Allah razı olsun" diyerek veda etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 60 yıldır hizmet veren Birdenler Konfeksiyon, artık kapanıyor.

Birdenler Konfeksiyon, Fethiye Caddesi üzerinde bulunan Bilin Pasajı’nda yer alıyordu. Ancak ağır hasarlı olduğu tespit edilen pasaj için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yıkım kararı verilmişti.

Mavi Kocaeli'deki habere göre; Birdenler Konfeksiyon’un sahibi Hüseyin Birden, aldıkları kararı şöyle açıkladı:

“60 yıla yakın süre boyunca, kardeşim Cenk Birden ile dükkanımızda baba mesleğini devam ettirdik. Binamız için yıkılma kararı alındı. Biz de yaz sezonuyla beraber faaliyetimizi sonlandırma kararı aldık. Belirli bir yaşa geldik ve bu kararı aldık. İzmit halkına bunca yıl bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Aynı zamanda mal sahiplerimize de teşekkür ediyoruz, onlar da bizi yıllarca idare ettiler. Bundan sonra başka bir yerde yapmayı düşünmüyoruz, bırakacağız ve emekli olacağız. Yıkılmasaydı en az 4-5 yıl daha devam etmeyi düşünüyorduk ama böylesi nasip oldu.”

Pasajın ne zaman yıkılacağının henüz belli olmadığı, mahkemenin alacağı karara göre yıkımın tarihinin belirleneceği ifade edildi.